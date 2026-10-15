Canella é apontado como ‘articulador político’ de grupo suspeito de lavar R$ 7,6 bi

Relatório enviado ao STF cita indicações para cargos estratégicos na segurança pública e suspeitas de repasses financeiros; deputado estadual foi preso nesta quinta-feira (15)

O ex-prefeito de Belford Roxo e deputado estadual eleito Márcio Canella (União Brasil) é apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos principais articuladores políticos de uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 7,6 bilhões em seis anos por meio de uma rede de postos de combustíveis. Ele foi preso nesta quinta-feira (15), durante a oitava fase da Operação Unha e Carne.

Em uma representação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), os investigadores descrevem Canella como um elo entre o poder público, os negócios do grupo e integrantes de estruturas criminosas armadas. Segundo a PF, ele teria atuado para indicar aliados a cargos estratégicos na administração estadual e recebido dinheiro de origem suspeita.

A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção, venda ilegal de combustíveis e formação de cartel. As informações constam de um documento em que a PF determinou o cumprimento de buscas e apreensão contra os investigados.

Indicação de Marcus Amin

Segundo a PF, Canella teria sido o responsável por viabilizar a indicação de Marcus Vinicius Amim Fernandes para a presidência do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) e, posteriormente, para o comando da Polícia Civil do estado.

O relatório afirma que o deputado eleito articulou uma mudança na legislação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para flexibilizar os requisitos de tempo de serviço necessários para ocupar o cargo.

Amim também foi preso nesta quinta-feira. De acordo com a investigação, ele teria atuado como um elo institucional do grupo e ajudado a proteger suas atividades por meio dos cargos que ocupou na administração pública.

A PF também cita a relação de Canella com Luana Oliveira, sócia de Amim em uma empresa ligada ao setor de combustíveis. O documento afirma que o político a descreveu publicamente como uma amiga próxima.

Movimentação de R$ 7,6 bilhões

A investigação teve como base, entre outros elementos, informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Segundo a representação, o grupo movimentou cerca de R$ 7,64 bilhões entre maio de 2020 e março de 2026.

O relatório identificou 835 pessoas físicas e jurídicas relacionadas a 2.171 comunicações de operações suspeitas. Também foram registrados quase R$ 310 milhões em depósitos em dinheiro vivo.

Para os investigadores, a rede de postos de combustíveis era usada para misturar receitas legais e ilegais, dificultando a identificação da origem dos recursos.

“As investigações evidenciaram que o setor de combustíveis foi eleito pela agremiação criminosa para a lavagem de ativos devido à sua alta liquidez, intenso fluxo de dinheiro em espécie e pela facilidade intrínseca de simular faturamento e misturar receitas lícitas e ilícitas” Documento enviado ao STF

Histórico de Canella

Márcio Canella já havia sido preso em julho, durante a sexta fase da Operação Unha e Carne. Na ocasião, policiais federais cumpriam um mandado de busca e apreensão contra ele quando encontraram um fuzil de calibre restrito em seu veículo, o que levou à prisão em flagrante. Posteriormente, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do (STF), revogou a prisão preventiva.

Na época, Canella era pré-candidato ao Senado e contava com o apoio de Flávio Bolsonaro (PL), atual adversário do presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Rogéria Bolsonaro, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro e mãe de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, era cotada para ocupar a suplência da chapa.

Após a repercussão da investigação e de sua ligação com a família Bolsonaro, Canella decidiu disputar novamente uma vaga na Alerj. A Procuradoria Regional Eleitoral pediu o indeferimento de sua candidatura, citando a prisão de julho e investigações sobre supostas ligações com o crime organizado. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, entretanto, autorizou sua participação no pleito.