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Mortes, três tornados e mais de 70 mil afetados: temporais provocam destruição no RS

Desde 1º de outubro, o Rio Grande do Sul registrou 150 ocorrências relacionadas a vendavais, granizo, chuvas intensas, enxurradas, raios, alagamentos e deslizamentos, em 136 cidades

Estadão Conteúdo

Árvore caída no RS
Árvore caída no RS Divulgação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul afirmou nesta sexta-feira, 6, que as chuvas intensas, os ventos fortes e a queda de granizo que atingiram o Estado nos últimos dias afetaram mais de 70 mil pessoas em 136 municípios gaúchos.

Na quinta-feira, 5, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil confirmou que as cidades de Erval Grande, Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul, todas no Norte do Estado, registraram ocorrências de tornados na manhã de quarta-feira, 4, durante a passagem de uma linha de instabilidade que provocou danos em diferentes localidades.

Segundo o órgão, a confirmação ocorreu com base em imagens e vídeos encaminhados por meio dos registros de ocorrências, além da análise de dados do radar meteorológico de Chapecó, em Santa Catarina, que também registrou a ocorrência de um tornado na manhã de quarta-feira.

A Defesa Civil afirmou que também foram registrados danos em Aratiba, mas que, considerando as evidências disponíveis até o momento, não foi possível confirmar se esses impactos foram provocados pelo mesmo tornado.

Antes da passagem do tornado, às 10h22 de quarta-feira, a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho para a região por onde ele passou, devido à aproximação da linha de tempestades.

Segundo o órgão, desde 1º de outubro, o Rio Grande do Sul registrou 150 ocorrências relacionadas a vendavais, granizo, chuvas intensas, enxurradas, raios, alagamentos e deslizamentos, em 136 cidades, das quais 131 reportaram a existência de feridos ou danos materiais.

No último boletim, atualizado às 8h58 desta sexta-feira, a Defesa Civil informou que os temporais afetaram pelo menos 70 mil pessoas, com 28 feridos, 471 desalojados e 119 desabrigados.

Dois óbitos são investigados para verificar uma possível relação com os temporais: um em Sagrada Família, onde um homem foi encontrado morto após ser arrastado pela correnteza de um rio, e outro em Cacique Doble, onde o corpo de uma mulher foi encontrado às margens de um rio. Os dois corpos foram localizados na quinta-feira.

Com 15.201 afetados, Espumoso é o município com mais pessoas atingidas, seguido por Sertão, com 5.541, Humaitá, com 4.681, Vicente Dutra, com 4.665, e Passa Sete, com 4.186. Já em relação ao volume de danos materiais, Nova Prata é a mais afetada, com 2 711 registros, incluindo 2,7 mil residências danificadas. Em Passo Fundo, um carro caiu em uma cratera aberta por uma obra.

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