Vorcaro cobrou executivo da Globo sobre matérias do Caso Master

Banqueiro reclamou de reportagens de Malu Gaspar e do Valor Econômico; Frederic Kachar defendeu a autonomia dos jornalistas e colunistas do grupo

O banqueiro Daniel Vorcaro cobrou o executivo do Grupo Globo Frederic Kachar sobre reportagens envolvendo o Banco Master e pediu que ele acompanhasse de perto o trabalho da jornalista Malu Gaspar. As conversas mostram que Vorcaro demonstrou insatisfação com publicações sobre a instituição e questionou a cobertura de veículos do grupo. Em resposta, Kachar defendeu a independência dos jornalistas e afirmou que não poderia interferir na atuação de colunistas.

Em 1º de abril de 2025, durante uma conversa sobre o balanço do banco e a negociação de compra da instituição pelo Banco de Brasília (BRB), Vorcaro fez um pedido direto ao executivo: “Preciso muito que acompanhe de perto com a Malu”.

Na sequência, o banqueiro reclamou do conteúdo de reportagens que abordavam assuntos relacionados ao Master. Vorcaro afirmou que não queria voltar a ser associado a determinados assuntos na cobertura sobre a negociação com o BRB.

Kachar respondeu: “Vou entender com ela, então”.

Durante a mesma conversa, o banqueiro mencionou comentários de pessoas próximas sobre uma suposta tentativa de influência de concorrentes sobre a jornalista. O executivo rejeitou essa interpretação e ressaltou que Malu Gaspar tinha liberdade para conduzir as apurações.

Reclamações sobre o Valor Econômico

As cobranças também envolveram o Valor Econômico. Em 29 de março de 2025, um dia depois do anúncio da negociação de compra do Master pelo BRB, Vorcaro criticou uma análise publicada pelo jornal.

Vorcaro também reclamou da relação que mantinha com os veículos do grupo e afirmou que havia dado prioridade a jornalistas nas divulgações sobre o banco.

Kachar discordou da avaliação do banqueiro e defendeu a reportagem. O executivo reconheceu que a análise deveria ter incluído a versão de Vorcaro, mas afirmou que o jornal precisava considerar as informações que circulavam no mercado.

Em outra mensagem, Kachar afirmou que as fontes consultadas não poderiam ser reveladas e que havia informações negativas sobre o Master circulando no mercado havia semanas.

Executivo defendeu liberdade dos colunistas

As reclamações de Vorcaro já haviam ocorrido em abril de 2024. Na ocasião, o banqueiro questionou uma publicação de Malu Gaspar sobre um evento em Londres que reuniu integrantes do Judiciário e contou com patrocínio do Banco Master.

Em resposta, Kachar afirmou que eventuais erros poderiam ser corrigidos, mas ressaltou que não poderia censurar o trabalho da jornalista.

O executivo também disse que não concordava com o conteúdo publicado pela jornalista em suas redes sociais, mas diferenciou a postagem da cobertura realizada pelo jornal.

As mensagens mostram que Vorcaro recorria ao executivo para manifestar descontentamento com reportagens envolvendo o Master. Não há, nas conversas analisadas, comprovação de que as cobranças tenham resultado na retirada de matérias ou na censura a jornalistas. Em diferentes ocasiões, Kachar defendeu a autonomia editorial dos profissionais.

O outro lado

Por meio de nota, o Grupo Globo comunicou o desligamento de Frederic Kachar da posição de diretor-geral de mídia impressa e rádio, afirmando que as conversas revelaram uma “relação inadequada do executivo com um anunciante.”

O grupo também disse que reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar e informou que seu substituto será informado em breve.

Veja a nota completa:

Grupo Globo comunica desligamento de Frederic Kachar e reforça independência editorial de seus veículos.

O Grupo Globo comunicou hoje o desligamento do diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar. O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante.

A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo.

A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.

Comunicação Globo

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2026