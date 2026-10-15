Vorcaro pediu reportagens sobre Graeff a executivo da Globo para dar de ‘presente’ à namorada

Banqueiro solicitou campanha, cobertura do lançamento de empresa e uma capa de revista; cinco dias depois, Vogue, Marie Claire e Ela publicaram matérias sobre Martha Graeff

Em mensagem enviada a Kachar, Vorcaro explicou que a namorada estava prestes a lançar uma empresa nos Estados Unidos

O banqueiro Daniel Vorcaro pediu ao executivo do Grupo Globo Frederic Kachar que articulasse reportagens sobre Martha Graeff, então sua namorada, e a empresa dela, a Happy Aging, como parte de um presente à empresária. O pedido foi feito em 12 de outubro de 2024. Cinco dias depois, em 17 de outubro, três veículos do grupo — Vogue, Marie Claire e Ela, de O Globo — publicaram matérias sobre o lançamento da marca. O banqueiro também pediu uma capa de revista para Graeff, mas a iniciativa não se concretizou.

Em mensagem enviada a Kachar, Vorcaro explicou que a namorada estava prestes a lançar uma empresa nos Estados Unidos e pediu ajuda para promover o negócio.

Aqui, queria te pedir um grande favor. Minha namorada está lançando em miami semana que vem uma empresa bem legal, que se chama Happy Aging. Coisa pra mulheres pra anti envelhecimento, etc. Negocio de alto nível com medicos e personalidades reconhecidas americanos. Daniel Vorcaro

Na sequência, o banqueiro explicou que pretendia oferecer uma campanha como presente e mencionou a possibilidade de uma capa para a namorada.

Eu queria fazer uma campanha na vogue brasil de presente pra ela. Vogue de la vai cobrir. Daniel Vorcaro

E ai fazermos uma midia, cobertura do evento lançamento, e de repente ver se voce consegue uma capa pra ela na Vogue. Ela tem cancha pra isso. Daniel Vorcaro

Dois dias depois, em 14 de outubro, Kachar informou que havia realizado uma reunião sobre o assunto e que encaminharia as pautas aos veículos.

Vou pautar vogue, Marie Claire e Ela (na sequência te encaminho comentário q recebi do Birman ontem – ele veio almoçar hoje aqui). Frederic Kachar

O executivo também assegurou que trabalharia para dar destaque à empresária.

Mas eu te asseguro um destaque importante pra Martha. E falarei de capa também com Marie Claire e Ela Frederic Kachar

Em 15 de outubro, Kachar informou que as pautas seriam publicadas na quinta-feira seguinte, dia 17. Vorcaro perguntou se a proposta comercial para as ações já estava fechada. O executivo respondeu:

Ainda estamos montando. A prioridade foi assegurar as pautas na quinta! Frederic Kachar

Reportagens foram publicadas em 17 de outubro

Na data indicada pelo executivo, três publicações do Grupo Globo divulgaram reportagens sobre Graeff e a Happy Aging. Os links foram enviados por Kachar a Vorcaro no próprio dia 17 de outubro.

A revista Ela, de O Globo, publicou “Shot da longevidade: modelo gaúcha lança marca que promete revolucionar o mercado de beleza”.

Na Marie Claire, a reportagem recebeu o título “Novo suplemento promete melhorar a pele e retardar o envelhecimento”.

Já a Vogue publicou “Com produtos e suplementos para longevidade, empresa fundada por brasileira e médico de Harvard estreia no mercado norte-americano”.

Depois de receber as publicações, Vorcaro agradeceu: “Ficaram otimas obrigado”.

Em 22 de outubro, Kachar perguntou se Graeff havia gostado das matérias e voltou a tratar da possibilidade de uma capa para a empresária.

Ela ficou feliz com as matérias? Próximo passo é uma capa a Ela ou Marie Claire. So precisamos de um fato novo Frederic Kachar

Vorcaro respondeu que ela havia gostado das publicações, especialmente da matéria na Globo.com, e afirmou que uma capa seria “muito legal”.

As conversas documentam a articulação das reportagens e uma negociação publicitária em paralelo. O histórico não comprova que as matérias tenham sido pagas ou condicionadas à contratação de publicidade.

O outro lado

Por meio de nota, o Grupo Globo comunicou o desligamento de Frederic Kachar da posição de diretor-geral de mídia impressa e rádio, afirmando que as conversas revelaram uma “relação inadequada do executivo com um anunciante.”

O grupo também disse que reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar e informou que seu substituto será informado em breve.

Veja a nota completa:

Grupo Globo comunica desligamento de Frederic Kachar e reforça independência editorial de seus veículos.

O Grupo Globo comunicou hoje o desligamento do diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio, Frederic Kachar. O conteúdo das conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, às quais a empresa teve acesso ontem, revela uma relação inadequada do executivo com um anunciante.

A Editora Globo reforça seu compromisso com a ética e a transparência e reafirma a absoluta independência editorial do jornalismo de seus veículos, premissa essencial de sua atuação. O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que tem feito do caso Master é a demonstração concreta do compromisso inegociável de seus veículos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo.

A empresa reconhece os 29 anos de dedicação de Kachar ao desenvolvimento de seus negócios de mídia e informa que o nome de seu substituto à frente da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio será divulgado em breve.

Comunicação Globo

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2026