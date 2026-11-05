A conversa entre Tarcísio e Ciro Nogueira

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), demonstrou satisfação com a decisão do presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, de se mudar para a capital paulista em fevereiro, conforme antecipado pela coluna. Segundo interlocutores do Palácio dos Bandeirantes, durante reunião entre os dois nesta quinta-feira (5), Tarcísio sinalizou que gostaria de ter o dirigente por perto, especialmente para ajudar a conduzir a parte política da gestão.

O PP teve atuação importante na articulação de apoio à reeleição do governador. Ciro, em particular, foi um dos principais entusiastas de uma possível candidatura de Tarcísio à Presidência da República, que acabou não se concretizando. Pessoas próximas aos dois avaliam que o senador poderá atuar como uma espécie de conselheiro do governador em momentos pontuais, principalmente em discussões sobre um eventual projeto político para 2030.

A avaliação, no entanto, é que antes de pensar na próxima disputa presidencial, Tarcísio precisará concentrar esforços em fazer um bom segundo mandato. Ainda assim, o entendimento é que manter figuras relevantes do cenário político por perto pode ser importante para o governador.

Durante o encontro, Ciro estava acompanhado do presidente estadual do PP, Mauricio Neves. Na conversa, Tarcísio teria relatado que outros secretários, além dos nomes já divulgados pela coluna, devem deixar o governo. Entre eles estão Marcos da Costa, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o professor Vahan Agopyan, de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Apesar de não reivindicar secretarias, representantes do PP apresentaram nomes que poderiam contribuir com a administração estadual. Foram mencionados o médico David Uip, para a Secretaria da Saúde; o advogado Fernando José da Costa, que comandou a Secretaria de Justiça durante a gestão João Doria; e Rafael Rodas, vice-presidente estadual do partido.

Como mostrou a coluna, Tarcísio pretende definir as mudanças no secretariado antes do fim de novembro. Além de Ciro, o governador recebeu individualmente a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Todos tiveram liberdade para indicar profissionais para integrar o governo.