Baleia liga pessoalmente para cúpula do MDB para mobilizar evento de apoio a Flávio

Ideia era garantir presença em evento articulado por Tarcísio e Ricardo Nunes; no mesmo dia, dez diretórios do Norte e do Nordeste manifestaram apoio a Lula

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, telefonou pessoalmente para presidentes regionais da sigla, prefeitos, deputados, senadores e outras autoridades do partido para convidá-los ao evento de apoio ao candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL). No QG da campanha à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que segue em funcionamento na capital paulista, cerca de 300 pessoas participaram do ato nesta terça-feira (13).

A mobilização tinha um objetivo simbólico: reunir um número expressivo de emedebistas para produzir uma fotografia que demonstrasse força e apoio à candidatura de Flávio. Diversos convidados relataram à coluna que foram “convocados” por Baleia para comparecer ao evento.

Foi a primeira vez que uma ala majoritária do MDB, formada por 17 diretórios estaduais, declarou apoio a um candidato à Presidência. Historicamente conhecido pela neutralidade em disputas presidenciais, o partido passou a expor de forma mais clara suas divisões internas.

Como mostrou a coluna com exclusividade, o apoio a Flávio e a organização de um grande ato para sinalizar adesão foram articulados por Tarcísio e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Entre emedebistas presentes, houve quem considerasse o movimento importante para definir o posicionamento da legenda na disputa. A avaliação de parte do partido é que a ausência de uma posição clara poderia provocar uma crise interna, diante da pressão de diferentes grupos por um alinhamento eleitoral.

A divisão ficou evidente no mesmo dia do evento. Uma ala favorável à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), formada por diretórios do Norte e do Nordeste, divulgou uma nota em apoio ao petista. O documento foi assinado por dez diretórios estaduais, evidenciando que, apesar da mobilização em torno de Flávio, o MDB segue dividido sobre a disputa presidencial.