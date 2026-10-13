Fora da agenda, Flávio se reúne com motoboys em encontro articulado por Tarcísio e Nunes
O senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, vai participar, na noite desta terça-feira (13), de um encontro com motoboys na capital paulista. A conversa, fora da agenda oficial, foi articulada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).
O objetivo é aproximar o grupo do senador e ampliar seu eleitorado em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, especialmente na capital. No primeiro turno, Flávio recebeu 51,93% dos votos válidos no estado, contra 38,20% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na cidade de São Paulo, porém, o petista teve 46,58% dos votos válidos, ante 42,13% do candidato do PL.
A diferença de desempenho na capital amplia a mobilização de Tarcísio e Nunes em torno da candidatura de Flávio. Nos Nos últimos dias, além de articularem apoios partidários ao senador, os dois têm encabeçado agendas para engajar aliados e ampliar sua presença política não só na cidade, como no estado.
O encontro com motoboys faz parte desse esforço para aproximar Flávio de segmentos do eleitorado paulistano durante o segundo turno.
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