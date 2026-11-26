Demorou, mas o verão chegou. Não me refiro à data da mudança da estação, até porque eu nem sei qual é. Falo do dia em que, ao levantar da cama, dei uma inspirada profunda, o ar entrou morno e saiu o verdadeiro bafo quente.

Depois de inacabáveis dias de frio e chuva, a maioria das pessoas que está lendo esta crônica possivelmente está pensando: essa moça só pode estar louca. Deve ser uma pessoa amarga. Coração de pedra (de gelo). Definitivamente, não gosta de sorvete.



Veja, não é questão de amarguice. Até porque não tem nada que eu goste mais do que o picolé de coco do Rochinha. Vou me explicar por partes:

Roupa

Vocês vão dizer: é mais fácil se vestir no verão. Concordo. É muito mais prático enfiar um vestidinho do que se vestir em camadas. Também vão falar que a mala fica muito menor. Verdade: biquininho, shortinho, regatinha e rasteirinha cabem numa malinha (tudo no diminutivo mesmo). Apenas a bota e o sobretudo ocupariam a mala toda. Mas o lance da roupa de verão é que, quando você está na rua sentindo frio, é só colocar um casaco. E no calor, faz o quê? Topless? Nude?

Corpo

No verão, ele fica mais à mostra. Se for na praia, então, é praticamente nadar de roupa íntima. Aliás, nunca entendi por que ver alguém de lingerie é indecente e andar de fio dental na frente do marido da sua amiga é tranquilo.



O fato é que, nessa época do ano, nossas “imperfeições” saem na rua: celulite, pneuzinho e partes afetadas pela força da gravidade. Vou confessar: no meu caso, o que incomoda é o braço. Com 45 anos, o tchauzinho está mais pra um adeus até nunca mais.



Não faça essa cara de que não liga pra parte física. Academias lotadas e falta de horário da drenagem linfática não me deixam mentir.

Suor

Suar na beira da piscina ou do mar é até gostoso. Você dá aquele mergulho, mistura tudo, sai salgado e pleno. Mas, se você está na Avenida Paulista com o sol a pino, indo almoçar num quilo, é chato. Voltar pro escritório com pizza debaixo do braço é constrangedor.

E o suor não se conforma apenas com as axilas. Ele pode aparecer em diversas partes do corpo. Algumas bem desagradáveis: virilha, traseiro, bigode, mãos, cabelo. O jeito é puxar um rabo de cavalo fingindo que está de gel e andar com a mão no bolso, muquiando um lencinho Kleenex.

Existem departamentos em que o suor é legalizado. Às vezes dá até status. Por exemplo: camisa suada depois de uma corridinha imprime saúde na hora. Até mesmo admiração (ou inveja). Tem esportes que potencializam a transpiração: vôlei de praia, futevôlei e o hypado beach tennis. Aquela sofrência de se mexer na areia já me faz suar só de imaginar. E, credo, ainda rola um abraço melado de comemoração. Pra finalizar, tem um tipo de exercício que eu nunca vou entender: hot yoga. Qual o sentido de fazer a saudação ao sol sem o sol, mas encharcado de suor e queimando o pé no tapetinho?

Ar-condicionado

Quem não acredita no aquecimento global é porque tem um ar-condicionado potente.

Eu amo minha casa, mas, no verão, fico sitiada. Os quartos possuem ar-condicionado, mas a sala não. O motivo é que se trata de uma área aberta, com pé-direito alto e cercada de portas de vidro. É bonito, mas não tem dinheiro (pelo menos o meu) que pague um ar-condicionado de 100 mil BTUs (ou 2 de 50 mil). Resultado: como trabalho em casa, fico entalada numa mesinha entre a cama e o guarda-roupa, além de fazer ligações de vídeo com fundo virtual de palmeiras.

Ar-condicionado ainda tem uma peculiaridade: foram feitos pra quebrar no verão. Os técnicos já têm a ceia de Natal garantida.

E tem o ventilador, que devia se chamar espalha-calor. Foi mal, Mondial.

Pressão de ser feliz

Enquanto no inverno passar o sábado assistindo Netflix é um programão, o verão pede amigos, alegria, calçada de bar, Parque Ibirapuera. E essa pressão por estar fazendo algo ao ar livre com um sorriso no rosto pode nos jogar pra baixo. Explico: tem dias que a gente não tem um programa. Ou tem que entregar um trabalho. Ou, simplesmente, não está a fim de sair. Pode rolar a sensação de que está todo mundo brindando com chopes gelados, enquanto você está de pijama comendo Doritos. Também pode dar uma culpa tipo: eu devia estar fazendo uma caminhada enquanto estou jogada nesse sofá. Acredita em mim, tem gente muito mais miserável do que você jogando água pra cima numa piscina.

Uma ideia é ir ao cinema. Mas pode saber, alguém vai dizer: “Num dia lindo como esse você vai se enfiar numa sala escura?” Resposta: ar-condicionado gelado, minha filha.

Conclusão

Comecei dizendo que odeio o verão. Confesso, exagerei um pouco. Dias de sol podem ser legais. Por exemplo: quando estamos viajando, o tempo bom é uma sorte. Eu vou me acostumar com o calor, eu sei. E quando bater um ventinho frio, possivelmente farei uma crônica com o título: Eu odeio o inverno. Pronto, falei. Tô de meia de lã, mas tô leve.