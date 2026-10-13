Katie Zacharia confunde Trump com o marido ao estrear como nova porta-voz da Casa Branca

Katie Zacharia fez uma coletiva de 14 minutos, anunciou viagens eleitorais do presidente e falou sobre o desafio de assumir o cargo com quatro filhos

Katie Zacharia fez nesta terça-feira (13), em Washington, sua primeira coletiva como secretária de imprensa da Casa Branca. A estreia foi marcada por elogios ao presidente Donald Trump, defesa das políticas do governo e promessa de ampliar o espaço destinado a veículos digitais na sala de imprensa.

A apresentação durou 14 minutos, com perguntas de três veículos. Zacharia encerrou a entrevista para acompanhar a saída do presidente e orientou os jornalistas a dirigir as demais perguntas a Trump no gramado sul da Casa Branca.

“Estou muito honrada em trabalhar para o presidente Trump e para o povo americano como a nova secretária de imprensa da Casa Branca. Quero agradecer ao presidente pela confiança que depositou em mim. Há muito tempo eu queria trabalhar para ele”, declarou.

Antes de assumir a Casa Branca, Zacharia atuava como assessora sênior de comunicação da Trump Media & Technology Group, empresa responsável pela Truth Social. Também trabalhou como porta-voz do Departamento de Segurança Interna e comentarista da Fox News e da Newsmax. Formou-se em direito pela Universidade Pepperdine em 2011.

A vida familiar também entrou na coletiva. Zacharia contou que tem quatro filhos, de 12, 10, 8 e 6 anos, sendo três meninos. Ao comentar a rotina exigente do cargo, elogiou a confiança de Trump em sua capacidade de conciliar as responsabilidades.

“O fato de ele saber que eu tinha quatro filhos, saber que esse trabalho seria exigente e, mesmo assim, depositar sua confiança em mim mostra que posso assumir esse desafio”, disse.

Foi ao explicar como pretende organizar essa nova rotina que a estreia ganhou um momento de descontração. Zacharia afirmou que não abriria mão de passar as noites com os filhos e contou que a família vai se mudar da Califórnia para Washington. Ao mencionar o marido, porém, trocou as palavras: “Meu presidente… desculpe, meu marido”.

Ela percebeu a pequena gafe imediatamente e levou a situação com bom humor. “Essa foi boa”, brincou, antes de retomar a explicação sobre a mudança da família e a adaptação ao trabalho na Casa Branca.

A 37ª ocupante do cargo começou a trabalhar na segunda-feira (12). Sua primeira aparição diante dos jornalistas ocorreu no dia seguinte, depois da escolha anunciada por Trump na sexta-feira (9). Ela substitui Karoline Leavitt, que encerrou sua passagem pela função em agosto.

Zacharia chega ao posto na reta final da campanha para as eleições de meio de mandato, quando os republicanos tentam preservar a maioria no Congresso. Em sua apresentação, colocou os resultados econômicos do governo entre as prioridades da comunicação.

A porta-voz afirmou que Trump promoveu a maior queda nos preços de medicamentos prescritos em 63 anos e apresentou a redução como uma das principais conquistas do segundo mandato.

Ela também anunciou novas viagens do presidente para apoiar candidatos republicanos. Segundo Zacharia, Kentucky foi acrescentado à programação, que inclui ainda Geórgia e Flórida.

Um dos compromissos da nova secretária foi dar continuidade à cadeira para “novas mídias”, criada durante a gestão de Leavitt para ampliar a participação de outros veículos nas coletivas.

“Minha antecessora, Karoline Leavitt, fez um trabalho incrível, e eu concordo completamente com a escolha de uma cadeira para novas mídias. Vamos mantê-la e ampliá-la na medida do possível. Gostamos das novas mídias e queremos acolhê-las”, afirmou.

Além de apresentar suas prioridades, a nova porta-voz confirmou que Trump pediu a renúncia de Kimberly Guilfoyle ao cargo de embaixadora dos Estados Unidos na Grécia. A informação foi um dos principais anúncios de sua primeira coletiva.