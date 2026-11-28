Antes de virar petição inicial, a falha passou por outras áreas da empresa e pode ter sido encerrada no sistema como resolvida

Quando uma ação de consumo nasce de um problema real de atendimento, ela chega ao jurídico com uma história que a empresa já viveu. Houve um primeiro contato com data, um número de protocolo, uma resposta dada pelo atendimento e a leitura que o consumidor fez dessa resposta. Antes de virar petição inicial, a falha passou por outras áreas da empresa e pode ter sido encerrada no sistema como resolvida.

A ação conta o atendimento pela versão do consumidor

Experiência do cliente, ou CX na sigla em inglês, é o modo como o consumidor percebe cada contato com a empresa, antes e depois da compra. O processo junta parte desses contatos num lugar só, pelo ângulo de quem reclama: o relato do autor, as telas que ele guardou, as datas que anotou e um pedido de indenização que põe preço na experiência. Do lado da empresa, entram o protocolo, a gravação e a resposta registrada.

Há um limite nessa leitura. O jurídico recebe o material tarde, com o consumidor já em posição de conflito, e a petição traz a versão de quem litiga. A experiência do cliente tem donos próprios na empresa, que acompanham também quem ficou satisfeito e quem nunca reclamou. O contencioso vê só a fatia que deu errado.

Antes do processo, a reclamação passa por outros canais

A ouvidoria da empresa e os canais extrajudiciais públicos recebem reclamações que ainda não viraram processo. São instrumentos diferentes: a ouvidoria é um canal da própria empresa, e o Consumidor.gov.br é uma plataforma pública mantida pelo Ministério da Justiça. Os dois alcançam o problema quando o consumidor ainda procura uma resposta da empresa, e não uma decisão judicial.

A escala desses canais é grande. Segundo o boletim do Consumidor.gov.br de 2025, a plataforma finalizou 2.328.863 reclamações no ano, com índice médio de solução de 81,43%.

O cálculo desse índice tem críticos. Em março de 2025, em evento da Senacon, o Procon-MG, órgão do Ministério Público mineiro, apontou que a conta soma às reclamações avaliadas como resolvidas aquelas finalizadas sem avaliação do consumidor. O número, portanto, não equivale ao percentual de consumidores que confirmaram a solução. Para quem administra contencioso, a distinção pesa: reclamação encerrada no sistema e conflito superado são coisas diferentes.

O atendimento passou a ser cobrado pelo resultado

Duas frentes recentes aumentam o peso desse histórico. O Decreto 13.135/2026, em vigor desde 2 de novembro para os fornecedores que alcança, incluiu a resolutividade da demanda entre as garantias do SAC (art. 4º, VII) e obrigou o fornecedor a acompanhar o pedido até a conclusão efetiva, vedada a exigência de que o consumidor reinicie o atendimento (art. 7º). Para esses fornecedores, a regra reforça uma cobrança que já existia e que vai além da resposta formal: a solução efetiva da demanda.

No STJ, o Tema 1.396, afetado à Corte Especial, discute se a tentativa prévia de solução extrajudicial é necessária para caracterizar o interesse de agir nas ações de consumo em que o consumidor pede uma prestação da empresa. Após as audiências públicas de maio, ainda não há tese fixada.

Os registros de atendimento já importavam antes dessas mudanças. O que mudou foi a pergunta que se faz a eles, agora concentrada em saber se o problema foi de fato resolvido.

Nem toda ação nasce de falha da empresa

Seria desonesto atribuir todo processo de consumo a um atendimento ruim. Existe fraude, existem ações ajuizadas sem autorização do suposto consumidor e existe litigância abusiva. Nenhuma melhora de SAC segura esse tipo de demanda, porque ela não depende do que aconteceu no atendimento.

Separar os dois universos é a condição para a leitura do dado fazer sentido. Quando a carteira mistura a ação que nasceu de um protocolo mal resolvido com a ação fabricada, a empresa perde as duas de vista: a primeira some no volume, e a segunda passa a ser tratada como problema de atendimento, coisa que ela nunca foi.

Quem lê o dado

Na minha leitura, a mudança de fundo está aqui. O jurídico sempre mediu exposição financeira, por processo e por carteira. A novidade é a ligação entre esse custo e a falha de atendimento que o originou, agora que o regulador também cobra resultado. A ouvidoria recebe parte dessas reclamações antes da judicialização. O jurídico conhece os desdobramentos que chegam ao processo, com data, protocolo e valor. É uma hipótese de trabalho, sem estudo que meça o efeito dessa leitura sobre o volume de ações.

Quando a mesma falha se repete em centenas de processos, o custo dela aparece somado na carteira. A pasta guarda, além da defesa, o ponto em que o atendimento parou, o que foi prometido e não veio, a resposta que o consumidor entendeu de outro jeito. A ouvidoria, quando recebe a mesma queixa, registra esse ponto mais cedo. Entre a reclamação na ouvidoria e a petição no processo, a mesma falha de atendimento muda de preço. Os dois registros já estão dentro da empresa.