Duelo pela Bundesliga será neste domingo (29), às 15h30

Válido pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27, o duelo entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen será neste domingo (29), às 15h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund.

O Borussia Dortmund chega para o duelo na 1ª colocação, com 24 pontos, na zona de classificação para a Champions League. No jogo anterior, o time empatou com o Arsenal em 1 a 1, pela Champions League. A campanha recente na competição tem três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.

Já o Bayer Leverkusen ocupa a 5ª posição, com 19 pontos em 10 jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Dínamo Zagreb, pela Liga Europa. Nas últimas cinco partidas pela competição, são três vitórias e duas derrotas.

Quando se encontraram pela última vez, em 11/04/2026, o Bayer Leverkusen venceu por 1 a 0.

Onde assistir Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen ao vivo

A partida entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo de OneFootball (streaming).

Horário e local de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

O pontapé inicial é às 15h30 (de Brasília) neste domingo (29), 29/11/2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Escalações de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

As escalações oficiais de Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 15h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 15h30 (de Brasília) Local: Signal Iduna Park, em Dortmund

Signal Iduna Park, em Dortmund Arbitragem: Daniel Schlager

Daniel Schlager Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.