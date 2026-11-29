O Augsburg goleou o Hoffenheim por 4 a 0 neste domingo (29), no Prezero Arena, em Sinsheim, pela 11ª rodada da Bundesliga.

O Augsburg goleou o Hoffenheim por 4 a 0 neste domingo (29), no Prezero Arena, em Sinsheim, pela 11ª rodada da Bundesliga.

Com o resultado, o Augsburg chega a 15 pontos. O Hoffenheim fica com 12 pontos.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Yannik Keitel fez 1 a 0 para o Augsburg, após assistência de Fabian Rieder. Aos 20, Mats Rots foi expulso e deixou o Hoffenheim com dez. Fabian Rieder marcou o segundo aos 23. Aos 34 saiu o terceiro do Augsburg, com Marius Wolf. Juma Bah ampliou nos acréscimos do primeiro tempo, após assistência de Alexis Claude-Maurice. O segundo tempo não teve gols.

Fabian Rieder saiu de campo com um gol e uma assistência.

Foram 19 finalizações do Augsburg, contra 13 do Hoffenheim. Na direção do gol, o Augsburg acertou 8, e o Hoffenheim, 4.

O próximo jogo do Hoffenheim é no sábado (5/12), contra o SC Freiburg. O Augsburg enfrenta o VfL Bochum na quarta-feira (2/12), pela Copa da Alemanha.

Ficha do jogo

Placar: Hoffenheim 0 x 4 Augsburg

Hoffenheim 0 x 4 Augsburg Gols: Yannik Keitel (12', Augsburg); Fabian Rieder (23', Augsburg); Marius Wolf (34', Augsburg); Juma Bah (45+7', Augsburg)

Yannik Keitel (12', Augsburg); Fabian Rieder (23', Augsburg); Marius Wolf (34', Augsburg); Juma Bah (45+7', Augsburg) Expulsões: Mats Rots (Hoffenheim)

Mats Rots (Hoffenheim) Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Arbitragem: Matthias Jollenbeck

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.