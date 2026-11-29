Augsburg faz 4 a 0 no Hoffenheim
O Augsburg goleou o Hoffenheim por 4 a 0 neste domingo (29), no Prezero Arena, em Sinsheim, pela 11ª rodada da Bundesliga.
Com o resultado, o Augsburg chega a 15 pontos. O Hoffenheim fica com 12 pontos.
Aos 12 minutos do primeiro tempo, Yannik Keitel fez 1 a 0 para o Augsburg, após assistência de Fabian Rieder. Aos 20, Mats Rots foi expulso e deixou o Hoffenheim com dez. Fabian Rieder marcou o segundo aos 23. Aos 34 saiu o terceiro do Augsburg, com Marius Wolf. Juma Bah ampliou nos acréscimos do primeiro tempo, após assistência de Alexis Claude-Maurice. O segundo tempo não teve gols.
Fabian Rieder saiu de campo com um gol e uma assistência.
Foram 19 finalizações do Augsburg, contra 13 do Hoffenheim. Na direção do gol, o Augsburg acertou 8, e o Hoffenheim, 4.
O próximo jogo do Hoffenheim é no sábado (5/12), contra o SC Freiburg. O Augsburg enfrenta o VfL Bochum na quarta-feira (2/12), pela Copa da Alemanha.
Ficha do jogo
- Placar: Hoffenheim 0 x 4 Augsburg
- Gols: Yannik Keitel (12', Augsburg); Fabian Rieder (23', Augsburg); Marius Wolf (34', Augsburg); Juma Bah (45+7', Augsburg)
- Expulsões: Mats Rots (Hoffenheim)
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Arbitragem: Matthias Jollenbeck
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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