Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Está chegando a hora de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: o jogo é às 15h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Está chegando a hora de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: o jogo é às 15h30 (de Brasília) neste domingo (29), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen ao vivo

Dá para assistir a Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen ao vivo por SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Escalação do Borussia Dortmund

Borussia Dortmund (4-3-3): G. Kobel; Kouakou Joane Gadou, W. Anton, N. Schlotterbeck, D. Svensson; J. Bellingham, J. Veerman, F. Nmecha; K. Karetsas, S. Guirassy, M. Beier. Técnico: N. Kovač.

São duas mudanças em relação ao último jogo, empate em 1 a 1 com o Arsenal. Entram Karetsas e Guirassy. Saem Julian Ryerson e Fábio Silva.

Escalação do Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): M. Flekken; J. Quansah, E. Tapsoba, F. Medina, Miguel Gutiérrez; E. Fernández, Aleix García, N. Tella, I. Maza, Afonso Moreira; P. Schick. Técnico: Carles Martínez.

São quatro mudanças em relação ao último jogo, vitória por 2 a 0 sobre o Dínamo Zagreb. Entram Tapsoba, Fernández, Tella e Afonso Moreira. Saem Bade, Andrich, Diaby e Tillman. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Como chegam os times

O Borussia Dortmund aparece na 1ª colocação, com 24 pontos somados em 10 partidas, na zona de classificação para a Champions League. No jogo anterior, o time empatou com o Arsenal em 1 a 1, pela Champions League. A campanha recente na competição tem três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos.

Na tabela, o Bayer Leverkusen está em 5º, com 19 pontos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Dínamo Zagreb, pela Liga Europa. Nas últimas cinco partidas pela competição, são três vitórias e duas derrotas.

Veja também o guia completo de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 15h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 15h30 (de Brasília) Local: Signal Iduna Park, em Dortmund

Signal Iduna Park, em Dortmund Arbitragem: Daniel Schlager

Daniel Schlager Transmissão: SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.