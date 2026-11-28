O Stuttgart é o 8º colocado, e o Eintracht Frankfurt, o 7º

Neste sábado (28), às 14h30 (horário de Brasília), Stuttgart e Eintracht Frankfurt se encontram no MHP Arena, em Stuttgart, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Stuttgart ocupa a 8ª posição, com 13 pontos em 10 jogos. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para a Inter de Milão por 2 a 0, pela Champions League. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o Eintracht Frankfurt soma 15 pontos em 10 jogos e aparece em 7º lugar na tabela. A equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o 1899 Hoffenheim. Nos últimos cinco jogos da competição, são três vitórias, um empate e uma derrota.

O último jogo entre os dois times, em 16/05/2026, terminou igual: 2 a 2.

Onde assistir Stuttgart x Eintracht Frankfurt ao vivo

O torcedor pode acompanhar a partida por SportyNet (YouTube), SportyNet, Xsports (TV fechada) e OneFootball (streaming).

Horário e local de Stuttgart x Eintracht Frankfurt

Stuttgart x Eintracht Frankfurt começa às 14h30 (horário de Brasília) neste sábado (28), 28/11/2026, no MHP Arena, em Stuttgart.

Escalações de Stuttgart x Eintracht Frankfurt

As escalações oficiais de Stuttgart e Eintracht Frankfurt costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 14h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 14h30 (de Brasília) Local: MHP Arena, em Stuttgart

MHP Arena, em Stuttgart Arbitragem: Sascha Stegemann

Sascha Stegemann Transmissão: SportyNet (YouTube), SportyNet, Xsports (TV fechada) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.