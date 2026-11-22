Veja horário, local e onde assistir ao vivo ao duelo pela 2ª divisão alemã

Kaiserslautern e Dynamo Dresden se enfrentam neste domingo (22), às 9h30 (horário de Brasília), no Fritz-Walter-Stadion, em Kaiserslautern, em partida válida pela 12ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

O Kaiserslautern aparece na 5ª colocação, com 21 pontos somados em 11 partidas. No último compromisso, o time venceu o VfL Osnabrück por 1 a 0, fora de casa. Nos últimos cinco jogos da competição, são três vitórias, um empate e uma derrota.

Na tabela, o Dynamo Dresden está em 16º, com 11 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Dukla Praha por 2 a 0, em casa, pelo Friendlies Clubs. O recorte recente mostra duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco jogos.

Em 02/05/2026, no último duelo entre os dois, o Dynamo Dresden levou a melhor por 1 a 0.

Onde assistir Kaiserslautern x Dynamo Dresden ao vivo

A transmissão de Kaiserslautern x Dynamo Dresden fica por conta de GOAT (YouTube), com exclusividade.

Horário e local de Kaiserslautern x Dynamo Dresden

Kaiserslautern e Dynamo Dresden jogam neste domingo (22), 22/11/2026, às 9h30 (horário de Brasília), no Fritz-Walter-Stadion, em Kaiserslautern.

Escalações de Kaiserslautern x Dynamo Dresden

As escalações oficiais de Kaiserslautern e Dynamo Dresden costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (12ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (12ª rodada) Data e horário: 22/11/2026, às 9h30 (de Brasília)

22/11/2026, às 9h30 (de Brasília) Local: Fritz-Walter-Stadion, em Kaiserslautern

Fritz-Walter-Stadion, em Kaiserslautern Arbitragem: Lars Erbst

Lars Erbst Transmissão: GOAT (YouTube)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.