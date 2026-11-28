Koln x Elversberg hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Está chegando a hora de Koln x Elversberg: o jogo é às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Está chegando a hora de Koln x Elversberg: o jogo é às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Koln x Elversberg ao vivo

Quem quiser acompanhar o jogo pode assistir por GOAT (YouTube), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).

Escalação do Koln

Koln (3-1-4-2): M. Schwäbe; J. Schmied, Jahmai Simpson-Pusey, T. Krauß; Paul Michael Junior Okon-Engstler, S. Sebulonsen, L. Maina, M. Moore, B. Sosa; M. Bülter, S. El Mala. Técnico: René Wagner.

É uma mudança em relação ao último jogo, empate em 1 a 1 com o Bayern de Munique: Bülter entra no lugar de Lochoshvili. A formação passa de 3-5-1-1 para 3-1-4-2.

Escalação do Elversberg

Elversberg (4-2-3-1): N. Kristof; J. Gyamerah, L. Pinckert, M. Rohr, L. Günther; F. Keidel, Ł. Poręba, L. Petkov, Francis-Ikechukwu Onyeka, M. Krattenmacher; D. Mokwa. Técnico: V. Wagner.

É uma mudança em relação ao último jogo, derrota por 1 a 0 para o SC Freiburg: Krattenmacher entra no lugar de William Cole Campbell. A formação é a mesma, 4-2-3-1.

Como chegam os times

O Koln está em 14º lugar, com 10 pontos. A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Bayern de Munique. Nos últimos cinco jogos da competição, são três empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Elversberg entra em campo como 9º colocado, com 13 pontos. Na última partida, o time perdeu para o SC Freiburg por 1 a 0. O time acumula duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos da competição.

Veja também o guia completo de Koln x Elversberg

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: RheinEnergieStadion, em Colônia

RheinEnergieStadion, em Colônia Arbitragem: Soren Storks

Soren Storks Transmissão: GOAT (YouTube), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.