Freiburg e RB Leipzig medem forças neste domingo (29), às 11h30 (horário de Brasília), no Europa-Park-Stadion, em Freiburg, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Freiburg está em 3º lugar, com 22 pontos, na zona de classificação para a Champions League. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Twente por 2 a 1, pela Conference League. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias e duas derrotas.

O adversário, o RB Leipzig, entra em campo como 4º colocado, com 21 pontos, na zona de classificação para a Champions League. Em sua última apresentação, a equipe venceu o Lens por 3 a 1, pela Champions League. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de quatro vitórias e uma derrota.

O confronto mais recente, em 16/05/2026, terminou com vitória do Freiburg por 4 a 1.

Onde assistir Freiburg x RB Leipzig ao vivo

A partida entre Freiburg e RB Leipzig terá transmissão ao vivo por Canal GOAT (YouTube), Xsports (TV fechada), RomarioTV e OneFootball (streaming).

Horário e local de Freiburg x RB Leipzig

O jogo está marcado para neste domingo (29), 29/11/2026, às 11h30 (horário de Brasília), no Europa-Park-Stadion, em Freiburg.

Escalações de Freiburg x RB Leipzig

As escalações oficiais de Freiburg e RB Leipzig costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: Europa-Park-Stadion, em Freiburg

Europa-Park-Stadion, em Freiburg Arbitragem: Robin Braun

Robin Braun Transmissão: Canal GOAT (YouTube), Xsports (TV fechada), RomarioTV e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.