Freiburg x RB Leipzig: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Freiburg e RB Leipzig medem forças neste domingo (29), às 11h30 (horário de Brasília), no Europa-Park-Stadion, em Freiburg, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
O Freiburg está em 3º lugar, com 22 pontos, na zona de classificação para a Champions League. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Twente por 2 a 1, pela Conference League. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias e duas derrotas.
O adversário, o RB Leipzig, entra em campo como 4º colocado, com 21 pontos, na zona de classificação para a Champions League. Em sua última apresentação, a equipe venceu o Lens por 3 a 1, pela Champions League. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de quatro vitórias e uma derrota.
O confronto mais recente, em 16/05/2026, terminou com vitória do Freiburg por 4 a 1.
Onde assistir Freiburg x RB Leipzig ao vivo
A partida entre Freiburg e RB Leipzig terá transmissão ao vivo por Canal GOAT (YouTube), Xsports (TV fechada), RomarioTV e OneFootball (streaming).
Horário e local de Freiburg x RB Leipzig
O jogo está marcado para neste domingo (29), 29/11/2026, às 11h30 (horário de Brasília), no Europa-Park-Stadion, em Freiburg.
Escalações de Freiburg x RB Leipzig
As escalações oficiais de Freiburg e RB Leipzig costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 11h30 (de Brasília)
- Local: Europa-Park-Stadion, em Freiburg
- Arbitragem: Robin Braun
- Transmissão: Canal GOAT (YouTube), Xsports (TV fechada), RomarioTV e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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