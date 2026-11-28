Hamburgo x Bayern de Munique hoje: onde assistir ao vivo e escalações

O Hamburgo e o Bayern de Munique se enfrentam às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), no Volksparkstadion, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Hamburgo e o Bayern de Munique se enfrentam às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), no Volksparkstadion, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Hamburgo x Bayern de Munique ao vivo

Hamburgo x Bayern de Munique será transmitido por SportyNet e OneFootball (streaming).

Escalação do Hamburgo

A escalação oficial do Hamburgo ainda não foi divulgada. No último jogo, derrota por 4 a 0 para o Werder Bremen, a equipe começou com Daniel Heuer Fernandes, Capaldo, Bornauw, Omari, El Ouahdi, Grønbæk, Adeline, Muheim, Møller Wolfe, Daka e Alexander Røssing-Lelesiit.

Escalação do Bayern de Munique

A escalação oficial do Bayern de Munique ainda não foi divulgada. No último jogo, derrota por 2 a 1 para o Lille, a equipe começou com Urbig, Stanišić, Upamecano, Kim Min-Jae, Ito, Kimmich, Bischof, Karl, Pavlović, Brown e Laimer.

Como chegam os times

O Hamburgo soma 12 pontos em 10 jogos e aparece em 12º lugar na tabela. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 0 para o Werder Bremen. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias e três derrotas.

Já o Bayern de Munique está em 2º lugar, com 22 pontos, na zona de classificação para a Champions League. Em seu jogo mais recente, a equipe perdeu para o Lille por 2 a 1, pela Champions League. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias e dois empates.

Veja também o guia completo de Hamburgo x Bayern de Munique

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: Volksparkstadion

Volksparkstadion Arbitragem: Bastian Dankert

Bastian Dankert Transmissão: SportyNet e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.