Hamburgo x Bayern de Munique hoje: onde assistir ao vivo e escalações
O Hamburgo e o Bayern de Munique se enfrentam às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), no Volksparkstadion, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
Onde assistir Hamburgo x Bayern de Munique ao vivo
Hamburgo x Bayern de Munique será transmitido por SportyNet e OneFootball (streaming).
Escalação do Hamburgo
A escalação oficial do Hamburgo ainda não foi divulgada. No último jogo, derrota por 4 a 0 para o Werder Bremen, a equipe começou com Daniel Heuer Fernandes, Capaldo, Bornauw, Omari, El Ouahdi, Grønbæk, Adeline, Muheim, Møller Wolfe, Daka e Alexander Røssing-Lelesiit.
Escalação do Bayern de Munique
A escalação oficial do Bayern de Munique ainda não foi divulgada. No último jogo, derrota por 2 a 1 para o Lille, a equipe começou com Urbig, Stanišić, Upamecano, Kim Min-Jae, Ito, Kimmich, Bischof, Karl, Pavlović, Brown e Laimer.
Como chegam os times
O Hamburgo soma 12 pontos em 10 jogos e aparece em 12º lugar na tabela. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 0 para o Werder Bremen. Nas últimas cinco partidas pela competição, são duas vitórias e três derrotas.
Já o Bayern de Munique está em 2º lugar, com 22 pontos, na zona de classificação para a Champions League. Em seu jogo mais recente, a equipe perdeu para o Lille por 2 a 1, pela Champions League. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram três vitórias e dois empates.
Veja também o guia completo de Hamburgo x Bayern de Munique
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)
- Local: Volksparkstadion
- Arbitragem: Bastian Dankert
- Transmissão: SportyNet e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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