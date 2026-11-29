Partida entre Hoffenheim e Augsburg é neste domingo (29), às 13h30, no Prezero Arena

O Prezero Arena recebe Hoffenheim x Augsburg neste domingo (29), às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Hoffenheim soma 12 pontos em 10 jogos e aparece em 15º lugar na tabela. No último compromisso, o time venceu o Sturm Graz por 3 a 1, pela Liga Europa. O desempenho recente na competição soma três vitórias e duas derrotas em cinco partidas.

O Augsburg, por sua vez, está em 14º lugar, com 12 pontos. No jogo anterior, o time venceu o FSV Mainz 05 por 3 a 1. A campanha recente na competição tem uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos.

No último encontro entre as equipes, em 10/04/2026, o jogo terminou empatado em 2 a 2.

Onde assistir Hoffenheim x Augsburg ao vivo

Hoffenheim x Augsburg passa ao vivo em Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming). Também dá para acompanhar pela Jovem Pan, no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.

Horário e local de Hoffenheim x Augsburg

A bola rola às 13h30 (de Brasília) neste domingo (29), 29/11/2026, no Prezero Arena, em Sinsheim.

Escalações de Hoffenheim x Augsburg

As escalações oficiais de Hoffenheim e Augsburg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 13h30 (de Brasília)

29/11/2026, às 13h30 (de Brasília) Local: Prezero Arena, em Sinsheim

Prezero Arena, em Sinsheim Arbitragem: Matthias Jollenbeck

Matthias Jollenbeck Transmissão: Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.