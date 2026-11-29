Hoffenheim x Augsburg: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Prezero Arena recebe Hoffenheim x Augsburg neste domingo (29), às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
O Hoffenheim soma 12 pontos em 10 jogos e aparece em 15º lugar na tabela. No último compromisso, o time venceu o Sturm Graz por 3 a 1, pela Liga Europa. O desempenho recente na competição soma três vitórias e duas derrotas em cinco partidas.
O Augsburg, por sua vez, está em 14º lugar, com 12 pontos. No jogo anterior, o time venceu o FSV Mainz 05 por 3 a 1. A campanha recente na competição tem uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos.
No último encontro entre as equipes, em 10/04/2026, o jogo terminou empatado em 2 a 2.
Onde assistir Hoffenheim x Augsburg ao vivo
Hoffenheim x Augsburg passa ao vivo em Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming). Também dá para acompanhar pela Jovem Pan, no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube.
Horário e local de Hoffenheim x Augsburg
A bola rola às 13h30 (de Brasília) neste domingo (29), 29/11/2026, no Prezero Arena, em Sinsheim.
Escalações de Hoffenheim x Augsburg
As escalações oficiais de Hoffenheim e Augsburg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 13h30 (de Brasília)
- Local: Prezero Arena, em Sinsheim
- Arbitragem: Matthias Jollenbeck
- Transmissão: Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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