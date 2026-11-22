Energie Cottbus x Hertha Berlin: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Stadion der Freundschaft recebe Energie Cottbus x Hertha Berlin neste domingo (22), às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.
O Energie Cottbus entra em campo como 14º colocado, com 11 pontos. No jogo anterior, o time empatou com o Eintracht Braunschweig em 0 a 0, fora de casa. O time acumula três empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos.
Com 31 pontos, o Hertha Berlin é o 1º colocado da competição. Em sua última apresentação, a equipe venceu o VfL Wolfsburg por 2 a 1, em casa. Em cinco jogos recentes, foram quatro vitórias e um empate.
No último encontro entre as equipes, em 16/07/2024, o jogo terminou empatado em 2 a 2, pelo Friendlies Clubs.
Onde assistir Energie Cottbus x Hertha Berlin ao vivo
Quem quiser acompanhar o jogo vai precisar de Romário TV (YouTube), que tem a exclusividade.
Horário e local de Energie Cottbus x Hertha Berlin
A bola rola às 9h30 (de Brasília) neste domingo (22), 22/11/2026, no Stadion der Freundschaft, em Cottbus.
Escalações de Energie Cottbus x Hertha Berlin
As escalações oficiais de Energie Cottbus e Hertha Berlin costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (12ª rodada)
- Data e horário: 22/11/2026, às 9h30 (de Brasília)
- Local: Stadion der Freundschaft, em Cottbus
- Arbitragem: Florian Exner
- Transmissão: Romário TV (YouTube)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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