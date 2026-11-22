O Hertha Berlin visita o Energie Cottbus neste domingo (22), às 9h30

O Stadion der Freundschaft recebe Energie Cottbus x Hertha Berlin neste domingo (22), às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27.

O Energie Cottbus entra em campo como 14º colocado, com 11 pontos. No jogo anterior, o time empatou com o Eintracht Braunschweig em 0 a 0, fora de casa. O time acumula três empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos.

Com 31 pontos, o Hertha Berlin é o 1º colocado da competição. Em sua última apresentação, a equipe venceu o VfL Wolfsburg por 2 a 1, em casa. Em cinco jogos recentes, foram quatro vitórias e um empate.

No último encontro entre as equipes, em 16/07/2024, o jogo terminou empatado em 2 a 2, pelo Friendlies Clubs.

Onde assistir Energie Cottbus x Hertha Berlin ao vivo

Quem quiser acompanhar o jogo vai precisar de Romário TV (YouTube), que tem a exclusividade.

Horário e local de Energie Cottbus x Hertha Berlin

A bola rola às 9h30 (de Brasília) neste domingo (22), 22/11/2026, no Stadion der Freundschaft, em Cottbus.

Escalações de Energie Cottbus x Hertha Berlin

As escalações oficiais de Energie Cottbus e Hertha Berlin costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (12ª rodada)

segunda divisão do Campeonato Alemão 2026/27 (12ª rodada) Data e horário: 22/11/2026, às 9h30 (de Brasília)

22/11/2026, às 9h30 (de Brasília) Local: Stadion der Freundschaft, em Cottbus

Stadion der Freundschaft, em Cottbus Arbitragem: Florian Exner

Florian Exner Transmissão: Romário TV (YouTube)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.