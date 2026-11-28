Koln x Elversberg: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Veja onde assistir a Koln x Elversberg pela Bundesliga

A bola rola neste sábado (28), às 11h30 (horário de Brasília), para Koln x Elversberg, no RheinEnergieStadion, em Colônia. O jogo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Koln tem 10 pontos e ocupa o 14º lugar. A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Bayern de Munique. Nos últimos cinco jogos da competição, são três empates e duas derrotas.

O Elversberg, por sua vez, aparece na 9ª colocação, com 13 pontos somados em 10 partidas. Na última partida, o time perdeu para o SC Freiburg por 1 a 0. O time acumula duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos da competição.

A última vitória no confronto direto foi do Koln, por 1 a 0, em 25/01/2025, pela 2ª divisão alemã.

Onde assistir Koln x Elversberg ao vivo

O jogo terá transmissão de GOAT (YouTube), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).

Horário e local de Koln x Elversberg

O pontapé inicial é às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), 28/11/2026, no RheinEnergieStadion, em Colônia.

Escalações de Koln x Elversberg

As escalações oficiais de Koln e Elversberg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: RheinEnergieStadion, em Colônia

RheinEnergieStadion, em Colônia Arbitragem: Soren Storks

Soren Storks Transmissão: GOAT (YouTube), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.