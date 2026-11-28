Mainz 05 sai atrás, vira no fim e derrota o Union Berlin
A virada do Mainz 05 só se completou no fim. Neste sábado (28), no MEWA Arena, em Mainz, Anthony Caci marcou o gol que decidiu o 2 a 1 sobre o Union Berlin, pela 11ª rodada da Bundesliga.
O primeiro gol saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, com Janik Haberer, para o Union Berlin, com assistência de Kastriot Imeri.
Phillip Tietz, que tinha entrado 19 minutos antes, empatou aos 40 minutos do segundo tempo, após assistência de Nadiem Amiri. Anthony Caci pôs o Mainz 05 na frente nos acréscimos do segundo tempo, após assistência de Nadiem Amiri: 2 a 1.
Pelo lado do Mainz 05, Nadiem Amiri terminou com duas assistências.
O Mainz 05 finalizou 17 vezes, e o Union Berlin, 10. No alvo, foram 6 do Mainz 05 e 4 do Union Berlin.
O Mainz 05 vai a 13 pontos. O Union Berlin segue com 7 pontos. A vitória encerra uma sequência de cinco jogos sem vencer do Mainz 05.
O Mainz 05 enfrenta o RB Leipzig no sábado (5/12). O Union Berlin volta a campo no sábado (5/12), contra o Hamburgo.
Ficha do jogo
- Placar: Mainz 05 2 x 1 Union Berlin
- Gols: Janik Haberer (37', Union Berlin); Phillip Tietz (85', Mainz 05); Anthony Caci (90+2', Mainz 05)
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Arbitragem: Timo Gerach
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.