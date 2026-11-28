Paderborn x Schalke 04 hoje: onde assistir ao vivo e escalações

O Paderborn e o Schalke 04 se enfrentam às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), no Home Deluxe Arena, em Paderborn, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Paderborn e o Schalke 04 se enfrentam às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), no Home Deluxe Arena, em Paderborn, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Paderborn x Schalke 04 ao vivo

Dá para assistir a Paderborn x Schalke 04 ao vivo por OneFootball (streaming).

Escalação do Paderborn

Paderborn (3-4-2-1): N. Noll; J. ter Horst, T. Scheller, M. Hansen; L. Curda, T. Baack, S. Castañeda, R. Obermair, Ruben Müller, S. Marino; S. Tigges. Técnico: R. Kettemann.

É uma mudança em relação ao último jogo, derrota por 4 a 0 para o Bayer Leverkusen: Tigges entra no lugar de Vidović. A formação é a mesma, 3-4-2-1.

Escalação do Schalke 04

Schalke 04 (4-2-3-1): L. Karius; J. Dina Ebimbe, N. Katić, H. Kuruçay, Vitalie Becker; S. El-Faouzi, D. Ljubičić, J. Adamu, K. Karaman, A. Aouchiche; E. Džeko. Técnico: M. Muslić.

É uma mudança em relação ao último jogo, empate em 0 a 0 com o Stuttgart: Džeko entra no lugar de Hwang Hee-Chan. A formação passa de 4-3-2-1 para 4-2-3-1.

Como chegam os times

Com 10 pontos, o Paderborn é o 15º colocado da competição. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Bayer Leverkusen por 4 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória, três empates e uma derrota.

O adversário, o Schalke 04, tem 7 pontos e ocupa o 16º lugar, dentro da zona de rebaixamento. A equipe vem de um empate em 0 a 0 com o Stuttgart. Nos últimos cinco jogos da competição, são dois empates e três derrotas.

Veja também o guia completo de Paderborn x Schalke 04

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: Home Deluxe Arena, em Paderborn

Home Deluxe Arena, em Paderborn Arbitragem: Florian Exner

Florian Exner Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.