Mainz 05 x Union Berlin hoje: onde assistir ao vivo e escalações
Mainz 05 x Union Berlin começa às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), no MEWA Arena, em Mainz, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
Onde assistir Mainz 05 x Union Berlin ao vivo
Mainz 05 x Union Berlin passa ao vivo em OneFootball (streaming).
Escalação do Mainz 05
Mainz 05 (3-5-2): R. Zentner; S. Posch, F. Gruber, K. Potulski; A. Caci, E. Martel, K. Sano, N. Amiri, S. Widmer; S. Becker, R. Königsdörffer. Técnico: U. Fischer.
São quatro mudanças em relação ao último jogo, derrota por 3 a 1 para o FC Augsburg. Entram Gruber, Martel, Widmer e Königsdörffer. Saem da Costa, Nebel, Mwene e Tietz. A formação passa de 3-1-4-2 para 3-5-2.
Escalação do Union Berlin
Union Berlin (4-4-2): F. Rønnow; J. Haberer, L. Querfeld, M. Friedrich, D. Köhn; Jeong Woo-Yeong, M. Aebischer, A. Schäfer, K. Imeri; O. Burke, A. Ilić. Técnico: M. Lustrinelli.
São duas mudanças em relação ao último jogo, derrota por 5 a 1 para o RB Leipzig. Entram Querfeld e Jeong Woo-Yeong. Saem Van Den Bosch e Khedira. A formação passa de 4-1-3-2 para 4-4-2.
Como chegam os times
O Mainz 05 ocupa a 13ª posição, com 10 pontos em 10 jogos. Na última partida, o time perdeu para o FC Augsburg por 3 a 1. O time acumula uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da competição.
O adversário, o Union Berlin, soma 7 pontos em 10 jogos e aparece em 17º lugar na tabela, dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time perdeu para o RB Leipzig por 5 a 1. O desempenho recente na competição soma três empates e duas derrotas em cinco partidas.
Veja também o guia completo de Mainz 05 x Union Berlin
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)
- Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)
- Local: MEWA Arena, em Mainz
- Arbitragem: Timo Gerach
- Transmissão: OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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