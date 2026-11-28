Mainz 05 x Union Berlin hoje: onde assistir ao vivo e escalações

Mainz 05 x Union Berlin começa às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), no MEWA Arena, em Mainz, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Mainz 05 x Union Berlin começa às 11h30 (de Brasília) neste sábado (28), no MEWA Arena, em Mainz, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Onde assistir Mainz 05 x Union Berlin ao vivo

Mainz 05 x Union Berlin passa ao vivo em OneFootball (streaming).

Escalação do Mainz 05

Mainz 05 (3-5-2): R. Zentner; S. Posch, F. Gruber, K. Potulski; A. Caci, E. Martel, K. Sano, N. Amiri, S. Widmer; S. Becker, R. Königsdörffer. Técnico: U. Fischer.

São quatro mudanças em relação ao último jogo, derrota por 3 a 1 para o FC Augsburg. Entram Gruber, Martel, Widmer e Königsdörffer. Saem da Costa, Nebel, Mwene e Tietz. A formação passa de 3-1-4-2 para 3-5-2.

Escalação do Union Berlin

Union Berlin (4-4-2): F. Rønnow; J. Haberer, L. Querfeld, M. Friedrich, D. Köhn; Jeong Woo-Yeong, M. Aebischer, A. Schäfer, K. Imeri; O. Burke, A. Ilić. Técnico: M. Lustrinelli.

São duas mudanças em relação ao último jogo, derrota por 5 a 1 para o RB Leipzig. Entram Querfeld e Jeong Woo-Yeong. Saem Van Den Bosch e Khedira. A formação passa de 4-1-3-2 para 4-4-2.

Como chegam os times

O Mainz 05 ocupa a 13ª posição, com 10 pontos em 10 jogos. Na última partida, o time perdeu para o FC Augsburg por 3 a 1. O time acumula uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da competição.

O adversário, o Union Berlin, soma 7 pontos em 10 jogos e aparece em 17º lugar na tabela, dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time perdeu para o RB Leipzig por 5 a 1. O desempenho recente na competição soma três empates e duas derrotas em cinco partidas.

Veja também o guia completo de Mainz 05 x Union Berlin

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (11ª rodada) Data e horário: 28/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

28/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: MEWA Arena, em Mainz

MEWA Arena, em Mainz Arbitragem: Timo Gerach

Timo Gerach Transmissão: OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.