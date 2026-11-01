No México, Kimi Antonelli se torna o campeão mais jovem da história da Fórmula 1

Piloto italiano da Mercedes chegou a 380 pontos na temporada e garantiu o título que a Itália esperava desde 1953

Kimi Antonelli se torna o campeão da Fórmula 1 mais jovem da história

O italiano Andrea Kimi Antonelli se tornou, neste domingo (1º), o campeão mais jovem da Fórmula 1, aos 20 anos e 68 dias, ao terminar em terceiro lugar no Grande Prêmio do México, vencido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).

O talentoso piloto da Mercedes chegou a 380 pontos na temporada e garantiu o título que a Itália esperava desde 1953, quando Alberto Ascari o conquistou.

Verstappen largou em quinto e acabou vencendo, à frente do britânico Lewis Hamilton, que havia conquistado a pole position e terminou em segundo.

O holandês superou as Ferraris, aproveitou o atraso de Hamilton e uma punição de cinco segundos aplicada a Charles Leclerc.

Verstappen se consolidou como o maior vencedor no Autódromo Hermanos Rodríguez, com seis vitórias.

Natural de Bolonha, Antonelli é apenas o terceiro piloto italiano a se sagrar campeão na Fórmula 1, depois de Giuseppe Farina, na temporada inaugural de 1950, e de Alberto Ascari, bicampeão nos longínquos anos de 1952 e 1953.

O jovem piloto conquista o título logo em sua segunda temporada. Ele estreou em 2025 sem vitórias e terminando em sétimo na classificação. Já este ano, teve um início avassalador, com nove vitórias.