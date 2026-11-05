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Após renúncia de Peña, Câmara rejeita impeachment do vice-presidente no Paraguai

Segundo comunicado da Câmara, a votação ocorreu durante uma sessão extraordinária, convocada após a oficialização da renúncia do presidente

Estadão Conteúdo

O presidente paraguaio, Santiago Peña, fala durante um encontro com seu homólogo chileno, Gabriel Boric (fora do enquadramento), no Palácio Presidencial de La Moneda, em Santiago, no dia 7 de novembro de 2023. Peña chegou ao Chile em visita oficial. (Foto de Javier TORRES / AFP)
O presidente paraguaio, Santiago Peña, fala durante um encontro com seu homólogo chileno, Gabriel Boric (fora do enquadramento), no Palácio Presidencial de La Moneda, em Santiago, no dia 7 de novembro de 2023. Peña chegou ao Chile em visita oficial. (Foto de Javier TORRES / AFP) Javier TORRES / AFP

A Câmara dos Deputados do Paraguai rejeitou nesta quinta-feira (5) um pedido de impeachment contra o vice-presidente Pedro Alliana, que está na linha de sucessão presidencial após a renúncia de Santiago Peña, anunciada no início do período da tarde em meio à crise bancária provocada pelo colapso do Banco Ueno. A proposta recebeu 48 votos contrários e 30 favoráveis, sem alcançar a maioria constitucional de dois terços necessária para o prosseguimento da acusação.

Segundo comunicado da Câmara, a votação ocorreu durante uma sessão extraordinária, convocada após a oficialização da renúncia de Peña, que alterou o cenário político e a discussão sobre a sucessão presidencial.

Durante o debate, os parlamentares contrários ao impeachment argumentaram que Alliana não possuía atribuições legais nem participação direta nas decisões que desencadearam a crise do sistema financeiro. Também defenderam a necessidade de garantir a previsibilidade democrática e preservar a normalidade constitucional diante da iminente vacância da Presidência.

Já os defensores da destituição, incluindo setores da oposição, acusaram o vice-presidente de suposta omissão e proteção política diante da aplicação irregular de recursos públicos da previdência. Como a proposta não alcançou o quórum exigido pelo artigo 225 da Constituição paraguaia, o presidente da Câmara, Raúl Latorre, determinou seu arquivamento.

A decisão ocorre após Peña anunciar sua saída da Presidência, pressionado pela perda de apoio do Partido Colorado e por denúncias relacionadas ao Ueno, instituição ligada a antigos sócios do ex-mandatário. Pela Constituição, Alliana é o sucessor na chefia do Executivo.

Pouco antes do fechamento deste texto, a Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou, com 78 votos favoráveis, a abertura de um processo de impeachment contra Peña, apesar de sua renúncia. A acusação será encaminhada ao Senado, responsável pelo julgamento político do mandatário.

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O presidente da Câmara dos Deputados do Paraguai, Pedro Alliana, do governista Partido Colorado, fala ao celular antes de os deputados realizarem uma sessão extraordinária para decidir sobre o possível processo de impeachment do presidente Mario Abdo Benítez e do vice-presidente Hugo Velázquez, em decorrência de um polêmico acordo energético assinado em maio com o Brasil — mas cancelado em 1º de agosto. A cena ocorreu no Congresso, em Assunção, no dia 20 de agosto de 2019. O Paraguai e o Brasil cancelaram formalmente o acordo em 1º de agosto, após o episódio ameaçar a estabilidade do governo de Abdo Benítez. O pacto, relacionado à usina de Itaipu — a maior hidrelétrica do mundo —, visava estabelecer um cronograma para a compra de energia da usina até 2022. O acordo enfrentou duras críticas no Paraguai, onde alguns especialistas afirmaram que ele custaria 200 milhões de dólares a um dos países mais pobres da América do Sul. (Foto de Norberto DUARTE / AFP) Mundo Quem governa o Paraguai depois da renúncia do presidente? Santiago Peña renunciou ao cargo após o escândalo envolvendo Ueno Bank
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