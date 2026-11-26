Peça em formato de seio de Maria Antonieta é vendida por R$ 18,3 milhões
Uma “jatte-téton”, rara peça de porcelana de Sèvres em formato de seio encomendada para Maria Antonieta no fim do século XVIII, foi vendida nesta quinta-feira (26) em um leilão em Paris por 2,9 milhões de euros (R$ 18,3 milhões), anunciou a casa de leilões Drouot.
O valor representa um recorde para uma peça de porcelana de Sèvres vendida em leilão, informou a Drouot, que não revelou a identidade do comprador.
O objeto, considerado o quarto e último exemplar dessa célebre peça da manufatura de Sèvres, foi descoberto por acaso durante o inventário da coleção da Galeria Meyer, depois de permanecer desaparecido durante dois séculos.
A tigela em formato de seio havia sido encomendada por Luís XVI para a leiteria de Maria Antonieta em Rambouillet.
A casa Coutau-Bégarie, organizadora do leilão, e o Hôtel Drouot decidiram destinar parte da receita à associação de prevenção do câncer de mama Ruban Rose.
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