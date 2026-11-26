A declaração do presidente francês se deu durante reunião com representantes do setor agrícola da França

O governo federal, por meio dos ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa) e das Relações Exteriores (MRE), lamentou nesta quinta-feira (26) declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a carne brasileira. Em reunião, o líder francês chamou a proteína bovina de “dopada”.

Macron também celebrou as restrições da União Europeia (UE) à importação de produtos brasileiros. A manifestação do presidente francês se deu durante reunião com o setor agrícola da França, na quarta-feira (25).

“Tais declarações disseminam desinformação e contrariam as evidências técnicas e científicas amplamente disponíveis sobre a produção de proteína animal no Brasil”, disse o governo em nota.

No comunicado, o governo relatou ser “fornecedor seguro de proteína animal à União Europeia” há décadas. Destacou exportar carnes para 177 mercados.

O governo brasileiro disse também que o “rigor” do controle sanitário no país foi “corroborado pelas conclusões favoráveis da recente auditoria europeia das cadeias avícola e apícola”. Ressaltou que a produção no Brasil possui “exigências ambientais frequentemente mais rigorosas do que as europeias” e “beneficia-se de uma matriz energética predominantemente renovável”.

“Preocupa ao governo brasileiro a clara natureza política das restrições sanitárias atualmente impostas pela União Europeia ao Brasil. A instrumentalização dessas medidas para fins protecionistas contraria as regras da OMC e o espírito do Acordo MERCOSUL-União Europeia, em evidente desequilíbrio das concessões negociadas”, declarou.

O governo pediu ao Palácio do Eliseu que “revisite o seu posicionamento”. Afirmou que, em contexto de “pressões protecionistas”, os “melhores interesses do relacionamento bilateral” devem prevalecer sob “respeito mútuo e pela reciprocidade”.