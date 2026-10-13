Ataque russo atinge usina elétrica na Ucrânia e deixa dois mortos em Kiev

Ucrânia depende dos serviços de inteligência militar ocidentais, em particular dos americanos, para detectar os ataques russos e se preparar

Um míssil russo atingiu na noite desta terça-feira (13) uma usina elétrica em Kiev, sem que a Ucrânia recebesse um alerta de seus aliados ocidentais, informou o presidente Volodymyr Zelensky. A Ucrânia depende dos serviços de inteligência militar ocidentais, em particular dos americanos, para detectar os ataques russos e se preparar.

“Ataque russo com míssil balístico contra Kiev. Mais uma vez, nenhum aviso prévio por parte de nossos aliados. O alvo principal era a infraestrutura energética, especificamente a usina termelétrica número 4. Infelizmente, ela foi atingida”, afirmou Zelensky no Facebook.

Jornalistas da AFP na capital ucraniana relataram ter ouvido várias explosões. Duas pessoas morreram no ataque, que também atingiu um prédio residencial no distrito de Desnianski, informou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, segundo o qual houve cerca de 20 feridos.

Zelensky afirmou que os sistemas ucranianos só detectaram os mísseis quando eles já se aproximavam da cidade, e ressaltou que a usina atacada é “uma instalação energética-chave de Kiev”. “Estão destruindo nossa infraestrutura e a Ucrânia sequer recebe alertas antecipados sobre lançamentos de mísseis balísticos.”

A falta de alertas coincide com um aumento da tensão entre Zelensky e seu colega americano, Donald Trump, que causou surpresa no último domingo ao anunciar uma “trégua energética”. Ele afirmou que Rússia e Ucrânia haviam concordado em encerrar os ataques contra usinas de energia e refinarias de petróleo.

Trump criticou várias vezes Zelensky pelos ataques ucranianos contra refinarias russas, o que afirma contribuir para o aumento dos preços dos combustíveis em todo o mundo. No último sábado, sugeriu que era “hora de a Ucrânia ter um novo presidente”.