Não houve uma manifestação imediata da Bangchak Corp., proprietária da instalação de refino e armazenamento.

Ao menos sete pessoas ficaram feridas, sendo quatro delas em estado grave, após uma forte explosão atingir uma instalação petrolífera em Bangkok, capital da Tailândia, nesta quinta-feira, 26, informou um centro médico da região. Moradores das proximidades foram orientados a se retirar do local, informaram as autoridades.

O Centro de Atendimento Médico de Emergência Erawan, administrado pelas autoridades municipais, registrou quatro casos classificados como vermelhos (graves) e três casos amarelos (menos graves) após a explosão, ocorrida na zona leste da capital tailandesa.

Um alerta enviado por celular aos moradores informou que a explosão ocorreu por volta das 15h, pelo horário local, e recomendou que as pessoas evitassem a área. Uma densa fumaça preta foi vista cobrindo o local. Menos de uma hora depois, a prefeitura da capital tailandesa comunicou que o incêndio havia sido controlado. A causa da explosão, no entanto, ainda não foi revelada.

Não houve uma manifestação imediata da Bangchak Corp., proprietária da instalação de refino e armazenamento. A refinaria, com capacidade declarada de 120 mil barris por dia, é a quinta maior da Tailândia e a única localizada em uma área urbana.

Em julho de 2012, uma explosão e um incêndio na mesma refinaria causaram danos em um bairro residencial vizinho, e foram necessárias duas semanas para realizar os reparos na instalação.