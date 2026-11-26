Epidemia de ebola no Congo ultrapassa 12 mil casos e se aproxima de 6 mil mortes
A República Democrática do Congo contabiliza 12.021 casos confirmados de ebola e 5.904 mortes desde o início da epidemia, em maio deste ano, segundo dados divulgados pelo governo congolês nesta quinta-feira (26), informou a agência Reuters. As autoridades sanitárias ainda enfrentam dificuldades para interromper a transmissão do vírus, que já alcançou oito das 26 províncias do país.
O surto teve início na província de Ituri, no nordeste do território congolês, e é provocado pela espécie Bundibugyo do vírus ebola, considerada rara e para a qual ainda não existem vacinas ou tratamentos específicos aprovados. A demora na identificação de pacientes infectados, os conflitos armados e a sobrecarga dos serviços de saúde contribuíram para a rápida disseminação da doença, segundo as autoridades.
A epidemia é a segunda maior e mais letal já registrada, superada apenas pela crise sanitária que atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016, quando mais de 28,6 mil pessoas foram infectadas e mais de 11 mil morreram.
Dificuldades de rastreamento
Um dos principais obstáculos enfrentados pelas equipes de saúde é a identificação das cadeias de transmissão. Dados divulgados no início de novembro pelo Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC) mostram que apenas 15% dos novos casos correspondem a pessoas previamente identificadas como contatos de pacientes infectados.
O percentual indica que parte significativa das cadeias de transmissão permanece desconhecida pelas autoridades sanitárias, dificultando a identificação de novos infectados e a contenção do surto.
A dimensão da crise também pode ser superior à registrada nas estatísticas governamentais. Uma análise de imagens de satélite realizada pela Reuters indicou que o número oficial de mortes pode estar significativamente subestimado em duas das áreas mais afetadas pela epidemia no território congolês.
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