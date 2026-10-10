Nova-iorquinos protestam contra o ICE por balear dominicano

Mamdani disse na quinta-feira que falaria com Trump e exigiria a retirada dos agentes de imigração da cidade

Manifestantes protestaram em Nova York nesta sexta-feira (9) depois que um agente do ICE, a polícia federal de imigração, atirou contra um dominicano, incidente que desencadeou um embate entre o prefeito democrata da cidade e o governo de Donald Trump.

Centenas de pessoas mobilizadas ao longo de vários quarteirões em Manhattan entoavam “sem ódio, sem medo, os imigrantes são bem-vindos aqui” e “Não ao ICE”, observou um jornalista da AFP.

Oscar Bergal, de 28 anos, foi baleado e ferido no pescoço durante uma operação do ICE no Bronx na quinta-feira, enquanto um menino de cinco anos que estava no mesmo carro saiu ileso.

O prefeito Zohran Mamdani defendeu nas redes sociais a abolição do ICE, repetindo um slogan habitual entre a esquerda que se opõe à ofensiva migratória do presidente republicano.

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, atacou Mamdani nesta sexta e disse que suas palavras são “perigosas e incitam à hostilidade”.

Nova York, um bastião democrata, é uma de várias cidades americanas que proíbem a força policial do ICE de colaborar com a lei migratória federal.

Mamdani disse na quinta-feira que falaria com Trump e exigiria a retirada dos agentes de imigração da cidade. O incidente pode pôr à prova a relação surpreendentemente cordial entre os dois líderes.

Mullin assegurou que Bergal tinha antecedentes criminais e tentava evitar uma detenção. O homem sofreu um ferimento superficial no pescoço e foi hospitalizado.

Ele afirmou que os agentes do ICE não sabiam que havia uma criança no carro quando abriram fogo contra a vítima.

Um vídeo do episódio, divulgado pela imprensa americana nesta sexta, mostra o que parece ser um agente federal à paisana correndo em direção a um carro prateado com a arma em punho.

O veículo dá marcha a ré brevemente enquanto o agente bate no vidro do lado do motorista, antes que um segundo agente, também à paisana, saque sua arma.

Os agentes do ICE, que muitas vezes vestem roupas civis e cobrem o rosto, estiveram envolvidos em vários tiroteios de grande repercussão neste ano.

Marcos Charles, um alto funcionário do ICE, também participou da entrevista coletiva e afirmou que Bergal havia “se recusado a cumprir as ordens legais para sair de seu veículo”.

“Em seguida, acelerou seu veículo, atingindo dois de nossos veículos oficiais do ICE, e depois o utilizou como arma e continuou acelerando, dirigindo-se contra outros agentes”, explicou Charles.