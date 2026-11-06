Papa Leão XIV desembarca no Uruguai para ‘turnê’ pela América Latina

O papa Leão XIV desembarcou por volta das 17h20 (hoarário de Brasília) no Uruguai, onde dá início a sua primeira viagem pela América Latina. Durante 11 dias, o pontífice percorrerá Uruguai, Argentina e Peru, em uma visita que ocorre em meio à redução do número de pessoas que se identificam como católicas na região, apesar de a crença em Deus permanecer disseminada entre a população.

programa prevê dois dias em território uruguaio, três na Argentina, país natal de seu antecessor, Francisco, e quase uma semana no Peru. Estão previstas celebrações religiosas ao ar livre, encontros com autoridades políticas e jovens, além de visitas a comunidades isoladas da região andina, algumas delas realizadas de helicóptero.

Telegrama a Lula

Durante sobrevoo no espaço aéreo brasileiro, o pontífice enviou um telegrama ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A mensagem do Papa Leão XIV foi dirigida ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de um telegrama enviado nesta sexta-feira, 6 de novembro, durante o voo que leva o Pontífice a Montevidéu, no Uruguai, primeira etapa de sua viagem apostólica à América do Sul.”, diz o comunicado do Vaticano.

Na nota, eles também explicam que envio de telegramas aos chefes de Estado dos países sobrevoados é uma tradição nas viagens apostólicas internacionais dos Pontífices, e que, nessas mensagens, ele costuma transmitir saudações às autoridades e às populações locais, acompanhadas de votos de paz e bênçãos.

Durante o trajeto até o Uruguai, o avião papal atravessou o espaço aéreo de seis países: Itália, França, Argélia, Mauritânia, Senegal e Brasil.