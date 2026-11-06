Terremoto de magnitude 6,1 atinge a costa leste do Japão

A agência meteorológica do país informou que tremores superficiais foram registrados ao longo do dia em outras regiões

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu nesta sexta-feira (6) o mar na região de Kanto, localizada no leste do Japão. Não há registro de mortos ou feridos. Também nenhum alerta de tsunami foi emitido.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês) informou que os tremores começaram por volta das 7h39 (horário de Brasília). Segundo o órgão, foram atingidas pelo terremoto as cidades pertencentes à região de Kanto: Akita, Aomori, Chiba, Fukushima, Gunma, Hokkaido, Ibaraki, Iwate, Kanagawa, Miyagi, Nagano, Niigata, Saitama, Shizuoka, Tochigi, Tóquio, Yamagata e Yamanashi.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o epicentro foi localizado a cerca de 169 quilômetros a sudeste de Asahi, que fica a leste de Tóquio.

Tremores superficiais também foram registrados nas regiões de Awajishima e Wakayama.

O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo, situado sobre quatro grandes placas tectônicas ao longo da borda ocidental do “Anel de Fogo” do Pacífico.

O arquipélago, lar de cerca de 125 milhões de pessoas, normalmente experimenta centenas de tremores todos os anos e é responsável por cerca de 18% dos terremotos do mundo.

A grande maioria é leve, embora os danos que causam variem de acordo com sua localização e a profundidade em que atingem a superfície da Terra.

Com informações de AFP