Trump admite que guerra no Irã contribuiu para a derrota republicana

Republicano afirmou que aceitará os resultados das eleições de meio de mandato e está disposto a negociar com os democratas

O presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, afirmou nesta qurata-feira (04), após perder o Congresso e o Senado para os Democratas, que a guerra contra o Irã contribuiu para a derrota na midterms, mas disse que faria de novo. A declaração foi dada em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (4).

“Se eu tivesse que fazer de novo, eu teria que fazer de novo, porque, a longo prazo, é a única resposta. Não se pode deixar o Irã ter uma arma nuclear”, disse o mandatário norte-americano.

O republicano afirmou que aceitará os resultados das eleições de meio de mandato e está disposto a negociar com os democratas, que avançaram no controle do Congresso. A declaração foi feita ao jornal The New York Times, em meio à derrota do Partido Republicano nas disputas legislativas.

“Estou absolutamente disposto a aceitar esses resultados”, afirmou Trump. “Vamos trabalhar com os democratas e esperamos poder trabalhar com eles. Provavelmente chegaremos a algum acordo.”

A manifestação contrasta com declarações anteriores do republicano sobre a confiabilidade das eleições americanas. Durante a campanha, Trump havia condicionado o reconhecimento de uma eventual derrota à integridade da votação. Questionado em 27 de outubro se aceitaria o resultado, respondeu: “Sim, se [os resultados] forem honestos.”

O Partido Democrata conquistou a maioria da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos nas eleições legislativas de meio de mandato. Com os resultados confirmados na madrugada desta quarta-feira (4), os democratas assumirão o controle das duas casas do Congresso pelos próximos dois anos, impondo uma derrota ao presidente Donald Trump e ao Partido Republicano.

Na Câmara, o Partido Democrata alcançou 227 assentos, superando os 218 necessários para obter a maioria absoluta. Os republicanos somavam 139 cadeiras, com outras 69 ainda sem resultado definido*. Os democratas conseguiram conquistar 25 distritos anteriormente representados por republicanos, distribuídos por mais de dez estados.