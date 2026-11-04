Veja quem são os brasileiros eleitos nos EUA

Danillo Sena, Elaine Marzola, Farley Santos, Felipe Sousa Lazaballet, Lorena Betts, Priscila Sousa e Rita Mendes conquistaram assentos nas Câmaras dos Representantes de Connecticut, da Flórida, de Massachusetts e de Nevada

Cinco brasileiros foram reeleitos e outros dois foram eleitos para assentos em câmaras dos representantes estaduais dos Estados Unidos, pelo Partido Democrata. O país realizou na terça-feira (3) as eleições de meio mandato, as chamadas midterms.

Por Massachusetts, Danillo Sena, Priscila Sousa e Rita Mendes renovaram os seus mandatos. Lorena Betts conquistou o seu primeiro cargo legislativo.

Farley Santos foi reeleito em Connecticut, e Elaine Marzola, em Nevada. Felipe Sousa Lazaballet venceu a disputa na Flórida.

Danillo Sena

Natural de Timbaúba, em Pernambuco, Danillo Sena foi eleito pela primeira vez em 2020. Ele se apresenta como o primeiro brasileiro imigrante a conquistar assento na Câmara dos Representantes do Estado de Massachusetts.

Migrou para os Estados Unidos aos 14 anos. Foi beneficiado pela Ação Diferida para Chegadas na Infância (Daca, na sigla em inglês). O programa foi criado em 2012 durante o governo do ex-presidente norte-americano Barack Obama para regularizar a situação de quem entrou no país antes de completar 16 anos.

Elaine Marzola

Natural do Rio de Janeiro, Elaine Marzola foi eleita pela primeira vez em 2020. Na Câmara dos Representantes do Estado de Nevada, ocupa a função de Speaker Pro Tempore, cargo equivalente ao de vice-presidente.

Migrou para os Estados Unidos aos 10 anos. Formada em direito, trabalhou com apoio a vítimas de violência doméstica.

Farley Santos

Natural de Sobrália, em Minas Gerais, Farley Santos foi eleito pela primeira vez em 2022. Também foi assessor de desenvolvimento econômico e relações comunitárias de Danbury.

Migrou para os Estados Unidos aos 7 anos. Viveu inicialmente como imigrante irregular no país.

Felipe Sousa Lazaballet

Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Felipe Sousa Lazaballet tornou-se o primeiro brasileiro eleito para a Assembleia Legislativa do Estado da Flórida. Também será o primeiro imigrante abertamente gay a ocupar assento na casa.

Ele migrou para os Estados Unidos aos 14 anos. Passou cerca de 15 anos em situação irregular no país. Aos 26 anos, recebeu autorização para trabalhar por meio do programa Daca. Depois, obteve green card. Em 2021, naturalizou-se cidadão norte-americano.

Lorena Betts

Natural de Comodoro, Mato Grosso, Lorena Betts conquistou o seu primeiro cargo legislativo. Trabalhou no Tribunal de Imigração de Boston. Também foi assessora de Danillo Sena.

Ela migrou para os Estados Unidos aos 23 anos por meio do programa au pair, em que o imigrante trabalha como babá durante os estudos no país. No Brasil, graduou-se em enfermagem.

Priscila Sousa

Natural de Ipatinga, Minas Gerais, Priscila Sousa foi eleita pela primeira vez em 2022. Antes, foi a primeira mulher não branca a presidir o Comitê Escolar de Framingham, responsável por decisões sobre a rede pública de ensino local.

Ela migrou para os Estados Unidos com sete anos. Obteve o green card aos 16 anos. Posteriormente, naturalizou-se cidadã norte-americana.

Rita Mendes

Natural de Conselheiro Pena, em Minas Gerais, Rita Mendes conquistou o assento em 2022. Antes, integrou o Conselho Municipal de Brockton.

Ela migrou para os Estados Unidos aos 12 anos. Advogada, ela montou escritório especializado no atendimento a famílias e imigrantes.