Bolsonaro passa a receber dieta cremosa, mas segue sem previsão de alta

Ex-presidente apresenta melhora clínica e mantém tratamento com antibióticos e fisioterapia; ele está internado desde o dia 20 no Hospital DF Star, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou nova melhora clínica e passou a receber dieta cremosa por via oral, segundo boletim médico divulgado neste sábado (28) pelo Hospital DF Star, em Brasília. Apesar da evolução no quadro de saúde, o capitão da reserva segue sem previsão de alta hospitalar.

Bolsonaro, diagnosticado com suboclusão intestinal e broncopneumonia, seguirá em tratamento com antibióticos, fisioterapia e medidas de suporte, de acordo com a equipe médica.

“Segue em melhora clínica, com progressão da dieta para cremosa por via oral”, informou o hospital.

Boletim Médico – Jair Bolsonaro – 28 novembro 2026.pdf

A mudança na alimentação ocorre dois dias depois de o ex-presidente retomar a dieta líquida por via oral, após um período de jejum. No boletim divulgado nesta sexta-feira (27), os médicos já haviam relatado a retomada espontânea do funcionamento intestinal e a boa aceitação da alimentação líquida.

Internação de Bolsonaro

O ex-presidente foi internado na sexta-feira (20), após apresentar dores e distensão abdominal. Diagnosticado inicialmente com um quadro de obstrução intestinal aguda, Bolsonaro também apresentou uma pneumonia broncoaspirativa bilateral, identificada no domingo (22).

A equipe médica optou pelo tratamento clínico, sem a realização de uma nova cirurgia para desobstrução intestinal.

Diferentemente dos boletins anteriores, o documento divulgado neste sábado não menciona se Bolsonaro permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).