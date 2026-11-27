O clima não poderia ser melhor. A confirmação de Luiz Carlos Trabuco como ministro da Fazenda do Lula 4 fez a bolsa subir, o dólar despencar abaixo do R$5,50 e ajudou a reforçar a confiança dos investidores. O presidente conseguiu desatar um nó complexo feito por ele mesmo e cobrado pela Faria Lima. Já o PT queria um novo laço, mas Lula optou pelo fim das amarras.

Hoje, o após o Trabuco Day, o governo entra em lua de mel com o mercado. O humor mudou. As perspectivas mudaram, afinal expectativas foram criadas. Mas nem tudo são rosas. Trabuco assume a cadeira visada pelo fogo amigo tendo que ser blindado por Lula devido ao “fogo amigo” o PT. Não terá vida fácil. Pelo contrário, os desafios são maiores do que imaginamos. O banqueiro vai ter que lidar com novo pacote fiscal, com alto número de endividados e conter os gastos públicos. Um papel impopular, mas que pode lhe dar uma popularidade que jamais teve.

Mas ser ministro da Fazenda não é sobre ser pop. É sobre ter credibilidade. Quem tem esse status ganha mais tempo e paciência para colocar em prática suas ideias. Não que elas não serão questionadas. Com certeza, vão ser. E devem ser. Mas a resistência pode diminuir com o tempo.

No ministério da Fazenda não se joga sozinho. Trabuco indicou querer autonomia e “carta branca” para a escolha de sua equipe. A princípio terá. Até quando não sabemos.

Se fizermos uma analogia com o futebol, Lula escalou Trabuco para jogar um pouco mais atrás, na contenção, um volante à moda antiga, que se preocupa com sistema defensivo para conseguir avançar para o ataque com segurança. Sua missão é reter o jogo, na linguagem da economia, segurar os gastos e recuperar a confiança do time e dos torcedores. Agora, precisamos acompanhar como será seu desempenho quando o juiz apitar o início da partida. Fora de campo é um excelente nome pra ajudar a equipe, mas será precisa performar. Afinal, ninguém é titular só pelo nome!