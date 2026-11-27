Fachin prorroga por 60 dias inquérito que investiga Jaques Wagner
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorizou nesta quinta-feira (26) a prorrogação por mais 60 dias das investigações do inquérito que tem entre os investigados o senador Jaques Wagner (PT-BA). A decisão atende a um pedido da Polícia Federal (PF), apresentado em 11 de setembro, para a conclusão de diligências pendentes.
A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favoravelmente à continuidade das investigações, com base no artigo 230-C do Regimento Interno do STF, por considerar necessária a conclusão das diligências para a formação de seu entendimento sobre o caso.
Ao acolher o pedido, Fachin considerou que a solicitação estava devidamente fundamentada nas linhas de investigação ainda pendentes e determinou a devolução dos autos à Polícia Federal.
“Remetam-se os autos à Polícia Federal, a quem determino que, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua as diligências postuladas, sem prejuízo de outras relevantes às hipóteses de investigação”, escreveu o presidente do Supremo.
Encerrado o prazo, a PF deverá devolver os autos ao tribunal com a apresentação de uma peça informativa sobre as investigações.
O inquérito, de número 5.050, está sob a relatoria do ministro André Mendonça. Além de Jaques Wagner, Augusto Ferreira Lima, David Lopes Monteiro e Bonnie Toaldo Bonilha também figuram entre os investigados.
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