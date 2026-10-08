Daqui a pouco, até o Lula vai declarar apoio em mim, diz Flávio Bolsonaro

O candidato à Presidência do PL, Flávio Bolsonaro, disse nesta quinta-feira (8) que logo até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve declarar apoio a candidatura do senador. “Daqui a pouco, até o Lula vai declarar apoio em mim, porque ele sabe que não tem mais condição de arrumar o país”, disse Flávio.

A declaração foi feita durante live no canal de Flávio enquanto ele comentava sobre os ex-candidatos à Presidência e partidos que declararam apoio à candidatura do senador no segundo turno das eleições 2026.

Ele afirmou ainda que o atual presidente “está cansado, sem paciência” e com “ódio” para continuar a governar o país. “Você olha hoje para o Lula e vê uma pessoa cansada, sem paciência, agindo com ódio, vingança e revanchismo”, completou.

Flávio sobre Moraes

No início da live, Flávio comentou sobre a medida determinada, nesta quinta, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que se inicie a pena do ex-deputado Eduardo Bolsonaro de 4 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de coação no curso do processo.

Segundo Flávio, Edaurdo “não tem nada a ver” com a acusação deposita a ele e que não entende o ministro. “Ele sabe que não vai dar em nada, faz isso para tentar tumultuar”, disse o senador.

Para completar, afirmou também que o ministro “jogou a credibilidade do Supremo na lata do lixo” e que não entende as decisões do magistrado e a última determinação sobre Eduardo.

Determinação de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o início do cumprimento da pena do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, condenado a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de coação no curso do processo.

“Determino o início da execução da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão do réu Eduardo Nantes Bolsonaro, em regime inicial semiaberto. Expeça-se o mandado de prisão, destinado à Polícia Federal, bem como a inclusão do mandado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) e a expedição de guia de recolhimento”, determinou o ministro.

Moraes também mandou cancelarem os passaportes do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a decisão, assinada nesta quarta (7), a condenação já está transitando em julgado desde 3 de outubro, e a pena pode começar a ser executada. “Cancelamento de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito.”

O documento cita a Secretaria Judiciária para que autue a decisão como procedimento da classe Execução Penal (EP) do réu e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP). Moraes também oficiou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que Eduardo seja suspenso de seus direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação.

Em nota, Eduardo Bolsonaro declarou que mesmo após o claro recado de basta dado pelas urnas, Alexandre de Moraes mais uma vez tumultua o país com uma decisão arbitrária.