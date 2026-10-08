Eduardo Bolsonaro diz que Moraes ‘tumultua o país’ após ministro ordenar início de pena
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (8) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “tumultua o país”. O magistrado determinou que o ex-parlamentar inicie o cumprimento da pena de quatro anos e dois meses de prisão por coação no curso do processo.
Em nota, Eduardo também classificou a decisão como “arbitrária, inoportuna e inócua”. Segundo o ex-deputado, o “único efeito prático” da ordem de Moraes é “acirrar ainda mais e, sem nenhuma necessidade, os ânimos do país”. Leia a íntegra abaixo.
Moraes mandou cancelarem os passaportes de Eduardo e oficiou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que o ex-deputado tenha seus direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação. De acordo com a determinação, a sentença está transitando em julgado desde 3 de setembro.
Condenação de Eduardo
Eduardo foi condenado pela Primeira Turma do STF em 16 de junho. Votaram nesse sentido o relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.
Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Eduardo influenciou o governo dos Estados Unidos a adotar sanções e tarifas contra o Brasil e autoridades do Judiciário para tentar frear o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. O ex-mandatário foi condenado em 2025 no processo sobre a trama golpista.
Leia a íntegra da nota de Eduardo
“Mesmo após o claro recado de basta dado pelas urnas, Alexandre de Moraes mais uma vez tumultua o país com uma decisão arbitrária, inoportuna e inócua, uma vez que os Estados Unidos já deixaram claro que não cumprem decisões delirantes dessa natureza”.
“O único efeito prático desse ato, tomado deliberadamente no meio do processo eleitoral, é acirrar ainda mais, e sem nenhuma necessidade, os ânimos do país. Felizmente, no próximo dia 25, o povo brasileiro dará o seu recado final elegendo Flávio Bolsonaro, que, com o novo Congresso, vai restaurar a normalidade no Brasil”.
Eduardo Bolsonaro
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