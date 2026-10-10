“Extraditar para o Brasil hoje é o mesmo que entregá-la à morte”, diz advogado de Zambelli

Em entrevista à Jovem Pan, Eduardo Maurício alega que transferência ao sistema prisional brasileiro ameaçaria a saúde da ex-deputada; defesa prepara revisões criminais

“Extraditar para o Brasil hoje é o mesmo que entregá-la à morte”, afirmou o advogado Eduardo Maurício, que integra a defesa de Carla Zambelli, em entrevista à Jovem Pan neste sábado (10). Segundo ele, a ex-deputada enfrenta problemas de saúde e não teria garantias de receber tratamento adequado caso fosse transferida para uma prisão no Brasil.

O advogado criticou especificamente as condições da unidade prisional conhecida como Colmeia, no Distrito Federal, onde a defesa teme que Zambelli fique detida. Maurício alegou que a estrutura não seria capaz de atender às necessidades médicas da ex-parlamentar. As afirmações sobre o risco à vida e sobre as condições de detenção representam a avaliação da defesa.

O pedido de extradição é analisado pela Justiça da Itália. Maurício disse confiar em uma decisão contrária à transferência de Zambelli ao Brasil e afirmou que a equipe jurídica pretende sustentar o argumento de que a medida comprometeria direitos fundamentais da ex-deputada.

Defesa anuncia revisões criminais

Além de tentar barrar a extradição, a nova equipe de advogados pretende apresentar duas revisões criminais para questionar as condenações de Zambelli no Brasil. Maurício alegou que os julgamentos foram marcados por irregularidades e falta de imparcialidade.

“Estamos entrando com uma revisão criminal para que seja revisada a ação, obviamente discutindo fatos novos que não foram explorados pela antiga defesa”, declarou.

Durante a entrevista, o advogado fez críticas à atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que a ex-deputada teria sido alvo de perseguição política. As acusações são argumentos da defesa, não conclusões estabelecidas na entrevista.

Pedidos à Interpol e expectativa na Itália

Maurício também anunciou a intenção de apresentar dois pedidos de exclusão dos registros da Interpol relacionados à ex-deputada. Segundo ele, a defesa considera as inclusões indevidas e pretende contestá-las pelos meios jurídicos cabíveis.

Questionado sobre a possibilidade de questões diplomáticas influenciarem a extradição, o advogado afirmou que sua posição é jurídica e que espera uma avaliação técnica da Justiça italiana. Ele voltou a citar a saúde de Zambelli e as condições do sistema prisional brasileiro como os principais argumentos para impedir a transferência.

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