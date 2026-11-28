Vice-presidente terá como prioridade o combate às facções criminosas; promotor Lincoln Gakiya já foi convidado para ser o número dois da pasta e está inclinado a aceitar

Depois de definir Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda e Camilo Santana (PT-CE) para a Casa Civil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acertou com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) que ele assumirá o comando do Ministério da Segurança Pública no quarto mandato do petista.

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), já foi convidado para ser o número dois da pasta e está inclinado a aceitar o convite, apurou a Jovem Pan.

A escolha de Alckmin passa por uma série de fatores: o bom diálogo do vice-presidente com os governadores, o histórico de enfrentamento ao crime organizado durante suas gestões à frente do governo de São Paulo e a credibilidade em uma área na qual o PT e a esquerda enfrentam dificuldades junto ao eleitorado. A decisão também tem relação com as articulações para a sucessão presidencial em 2030.

A criação de um ministério exclusivo para a Segurança Pública foi uma das principais promessas de Lula durante a campanha eleitoral. O presidente condicionava a medida à aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública, que recebeu o aval do Senado por unanimidade no início deste mês.

Alckmin, que acumula a Vice-Presidência com o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) no atual governo, chegou a ser sondado para assumir a Fazenda.

Por que Alckmin

Governador de São Paulo por quatro mandatos, Alckmin tem experiência na gestão da segurança pública e no enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A avaliação no entorno de Lula é de que o histórico do vice-presidente e seu perfil político ajudarão o governo federal a estabelecer uma relação de cooperação com os governos estaduais, inclusive aqueles comandados por nomes da oposição.

A escolha de Alckmin, porém, vai além da experiência administrativa. Lula avalia que o histórico de atuação do vice no combate ao crime organizado em São Paulo, aliado ao seu bom trânsito entre os governadores e à sua credibilidade junto ao eleitorado de centro e de direita moderada, ajudarão o governo a superar uma das principais fragilidades políticas do PT e da esquerda: a percepção de que não tratam a segurança pública com o rigor necessário.

Há ainda um componente eleitoral na decisão. Ao deslocar Alckmin para uma pasta de maior visibilidade e diretamente relacionada a uma das principais preocupações dos brasileiros, Lula pretende dar mais protagonismo a um dos favoritos a sucedê-lo na disputa pelo Planalto em 2030.

Em novembro do ano passado, em meio às discussões sobre o avanço das facções criminosas no país, Alckmin defendeu a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime organizado. Na ocasião, citou a experiência de suas gestões em São Paulo e destacou a importância do trabalho de inteligência, da investigação policial e do endurecimento do regime disciplinar nas penitenciárias.

A escolha de Gakiya para integrar a equipe segue a mesma linha: integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público paulista, o promotor atua há mais de duas décadas no enfrentamento às facções criminosas e já foi alvo de sucessivas ameaças do PCC.

Embora esteja inclinado a aceitar o convite, Gakiya ainda não deu uma resposta definitiva. Um dos pontos que o promotor quer esclarecer antes de tomar uma decisão é como ficará a segurança dele e de sua família com a eventual mudança para Brasília. A ida de Gakiya para o governo conta também com apoio interno no Ministério Público paulista.

Durante a campanha eleitoral, Gakiya recusou um convite de Ronaldo Caiado (PSD) para integrar seu eventual governo. À época, afirmou que só avaliaria a possibilidade de assumir um cargo após sua aposentadoria do Ministério Público. O promotor completa em dezembro os requisitos legais para se aposentar.

As prioridades de Lula

Além de intensificar o combate às facções criminosas, Lula quer atacar a violência urbana nas grandes metrópoles, especialmente nos bairros mais pobres, onde se concentra parte importante de sua base eleitoral.

O presidente também pretende se desvencilhar da imagem de “defensor de bandidos”, explorada historicamente pela oposição durante as campanhas eleitorais. A escolha de Alckmin e o convite a Gakiya fazem parte da estratégia de sinalizar ao eleitorado de centro e de direita que o enfrentamento à criminalidade será uma das prioridades do novo mandato.

A segurança pública é uma das principais preocupações dos brasileiros. Pesquisa Nexus-Seta divulgada nesta sexta-feira (27) mostra que 39% dos eleitores apontam o combate ao crime organizado e o reforço da segurança pública entre as prioridades do quarto governo Lula, atrás apenas da redução das filas do Sistema Único de Saúde (SUS), com 47%.

O levantamento também aponta que 40% dos brasileiros acreditam que a situação da segurança pública vai piorar até 2030, ante 37% que esperam uma melhora.

Em outra questão da mesma pesquisa, 26% dos entrevistados citaram espontaneamente a violência, a falta de segurança e o crime organizado entre os principais problemas do Brasil.

A Nexus-Seta ouviu 2.000 eleitores entre os dias 23 e 25 de novembro, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

De olho em 2030

A ida de Alckmin para a Segurança Pública também atende a outro objetivo de Lula: dar maior visibilidade ao vice-presidente, considerado um dos principais nomes da base governista para a disputa pelo Palácio do Planalto em 2030.

Embora tenha comandado uma pasta importante para a política econômica e comercial do país nos últimos quatro anos, Alckmin terá, no novo ministério, uma exposição maior em uma área que está entre as principais preocupações do eleitorado.

A definição ocorre na mesma semana em que Lula bateu o martelo sobre a ida de Camilo Santana para a Casa Civil. O ex-governador do Ceará também é apontado por integrantes da base governista como um possível sucessor do petista, assim como o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

Em sentido contrário, o ex-ministro Fernando Haddad perdeu espaço nas discussões sobre a composição do próximo governo após mais uma derrota na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Impedido de disputar um terceiro mandato consecutivo, Lula terá nos próximos quatro anos a tarefa de preparar sua sucessão.

Montagem do governo

Com as escolhas de Trabuco, Camilo e Alckmin, Lula encerra novembro com três dos principais nomes de sua nova equipe ministerial definidos.

A ida do presidente do Conselho de Administração do Bradesco para a Fazenda aliviou a pressão do mercado financeiro, enquanto a escolha de Camilo para a Casa Civil coloca um dos principais responsáveis pela virada eleitoral do petista no comando da coordenação dos ministérios.

Lula agora precisa avançar nas negociações com os partidos do Centrão, que cobiçam espaços na Esplanada. PSD, MDB e União Brasil estão entre as legendas com as quais o presidente negocia para ampliar sua base de sustentação no Congresso Nacional.

Outra pendência é a indicação para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). Após insistir no nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, Lula voltou a encontrar resistência no Senado e já avalia a possibilidade de indicar uma mulher para a Corte.