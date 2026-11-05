JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Política

Flávio Bolsonaro diz que vai ‘levar ao túmulo’ informações sobre fuga do Brasil

Esta foi a primeira entrevista concedida pelo senador depois de sair do país após perder as eleições presidenciais de 2026 para o presidente Lula

Jovem Pan

Senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado à Presidência da República
Senador Flávio Bolsonaro (PL) FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta quinta-feira (5) que vai “levar ao túmulo” as informações de como conseguiu fugir do Brasil após perder para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, no dia 25 de outubro.

A declaração foi feita ao jornal norte-americano The New York Times durante a primeira entrevista que o senador concedeu após sair do Brasil.

Segundo Flávio, a ideia de fugir do Brasil foi apenas dele. “Não tive nenhuma ajuda de ninguém, de nenhum governo. Como eu cheguei aqui, vou levar ao túmulo comigo”, afirmou.

O senador fugiu na madrugada do dia 28 de outubro da Argentina, em um jato particular com destino à Flórida, ao lado da mulher e das duas filhas, depois que a polícia cancelou seus passaportes em uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro.

Um dia após a chegada de Flávio nos EUA, o proprietário da companhia aérea que levou o senador e a família aos EUA informou que o voo para fugir do Brasil foi contratado e pago por um intermediário do setor aeronáutico, por meio de uma conta nos Estados Unidos.

Durante a entrevista, Flávio relembrou a prisão do pai, Jair Bolsonaro – que foi condenado a 27 anos de reclusão – e afirmou que sabe que seu desfecho será o mesmo e , por isso, decidiu ir para os EUA. “Eu já sei que o final da história será minha prisão”, completou.

Assuntos

continue lendo

Presidente dos EUA, Donald Trump Mundo Vance se afasta, investigações: a nova realidade de Trump após derrota nas eleições Presidente se depara com um cenário político radicalmente diferente daquele que vivenciou desde janeiro de 2025, quando assumiu seu segundo mandato
  1. Tarcísio deve colocar Ricardo Salles como secretário de Justiça em SP Beatriz Manfredini · há 30 minutos
  2. Nos EUA, esposa de Flávio Bolsonaro diz que não irá ‘desistir do Brasil’ Jovem Pan · há 5 horas
  3. Deputados articulam lista de assinaturas contra nome de novato na presidência da Alesp João Vitor Revedilho · há 6 horas
  4. Senado aprova projeto que permite renegociar dívidas de Estados e municípios Estadão Conteúdo · há 19 horas