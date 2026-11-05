Flávio Bolsonaro diz que vai ‘levar ao túmulo’ informações sobre fuga do Brasil

Esta foi a primeira entrevista concedida pelo senador depois de sair do país após perder as eleições presidenciais de 2026 para o presidente Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta quinta-feira (5) que vai “levar ao túmulo” as informações de como conseguiu fugir do Brasil após perder para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, no dia 25 de outubro.

A declaração foi feita ao jornal norte-americano The New York Times durante a primeira entrevista que o senador concedeu após sair do Brasil.

Segundo Flávio, a ideia de fugir do Brasil foi apenas dele. “Não tive nenhuma ajuda de ninguém, de nenhum governo. Como eu cheguei aqui, vou levar ao túmulo comigo”, afirmou.

O senador fugiu na madrugada do dia 28 de outubro da Argentina, em um jato particular com destino à Flórida, ao lado da mulher e das duas filhas, depois que a polícia cancelou seus passaportes em uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro.

Um dia após a chegada de Flávio nos EUA, o proprietário da companhia aérea que levou o senador e a família aos EUA informou que o voo para fugir do Brasil foi contratado e pago por um intermediário do setor aeronáutico, por meio de uma conta nos Estados Unidos.

Durante a entrevista, Flávio relembrou a prisão do pai, Jair Bolsonaro – que foi condenado a 27 anos de reclusão – e afirmou que sabe que seu desfecho será o mesmo e , por isso, decidiu ir para os EUA. “Eu já sei que o final da história será minha prisão”, completou.