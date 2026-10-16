Flávio Bolsonaro diz ter ‘desapego ao poder’ ao falar sobre fim da reeleição
O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), disse nesta sexta-feira (16) ter “desapego ao poder” ao falar sobre proposta de fim da reeleição. O parlamentar declarou que não disputaria um segundo mandato caso vença a disputa ao Palácio do Planalto contra o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em entrevista à jornalista Renata Lo Prete, da TV Globo, Flávio contou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende apresentar para acabar com a reeleição valeria só para o cargo de presidente da República.
O presidenciável disse que caberá ao Congresso Nacional decidir se estende aos outros cargos do Executivo, de governador e prefeito.
Perguntado sobre outra proposta de estender o mandato presidencial para cinco anos, Flávio afirmou que, se permanecer o atual período de quatro anos, essa será a duração de um eventual governo seu.
“Não tem projeto de poder da minha parte”, declarou o presidenciável.
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