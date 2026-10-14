Lula comemora fim da escala 6×1: ‘Vitória dos trabalhadores’

Presidente celebrou aprovação da PEC pelo Senado e afirmou que mudança representa mais tempo para descanso, família e qualidade de vida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta quarta-feira (14) a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6×1. Em publicação na rede social X (antigo Twitter), o petista classificou a medida como uma conquista histórica para milhões de brasileiros e destacou os efeitos da redução da jornada na qualidade de vida dos trabalhadores. O texto foi aprovado pelo Senado em dois turnos, com 75 votos favoráveis e um contrário em cada votação, e segue para promulgação pelo Congresso Nacional.

“É oficial: a escala 6×1 acabou! Hoje é dia de comemorar uma conquista histórica de milhões de trabalhadores e trabalhadoras”, escreveu Lula.

O presidente afirmou que a mudança vai além da redução da jornada de trabalho. “O fim da 6×1 é mais do que uma mudança na jornada. É mais tempo para viver, descansar, estar com a família, acompanhar os filhos crescerem, cuidar de si e aproveitar a vida”, declarou.

“Quem trabalha tanto para construir o Brasil também merece ter tempo para viver. É uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras. É o Brasil pronto para mais!”, concluiu.

O que muda com o fim da escala 6×1

A PEC 221/2019 estabelece dois dias de descanso remunerado por semana e a redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários. Como o Senado manteve o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, a proposta não precisará retornar aos deputados.

As mudanças serão implementadas em duas etapas. A primeira começa 60 dias após a promulgação, quando a jornada máxima será reduzida para 42 horas semanais e passará a valer a garantia de dois dias de descanso remunerado. Após mais 12 meses, o limite será reduzido definitivamente para 40 horas semanais.

A aprovação da proposta foi uma das prioridades do governo Lula na reta final da campanha presidencial. O petista, que disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), havia defendido publicamente a votação da PEC e classificado a análise do texto como um teste para o posicionamento dos partidos em relação aos direitos trabalhistas.