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Lula reeleito: quais presidentes de direita governam países da América do Sul?

Resultado brasileiro contrasta com vitórias conservadoras recentes em parte da América do Sul; relações regionais envolvem comércio, fronteiras e Mercosul

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Lula reeleito
Lula reeleito Ricardo Stuckert

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 manteve um governo de esquerda no Brasil em meio a vitórias recentes de candidatos de direita em outros países sul-americanos. A mudança no cenário regional altera o perfil político de parte dos interlocutores de Brasília, mas não impede a continuidade de relações diplomáticas, comerciais e de cooperação com os vizinhos.

Entre os presidentes e líderes de orientação conservadora citados pela cobertura da Jovem Pan estão Javier Milei, na Argentina; José Antonio Kast, no Chile; Keiko Fujimori, no Peru; Abelardo de la Espriella, na Colômbia; e Rodrigo Paz, na Bolívia. Os países têm relações próprias com o Brasil, e suas posições sobre diferentes assuntos não devem ser tratadas como idênticas.

O mapa político da América do Sul

O avanço eleitoral de nomes à direita na região foi uma das marcas do período anterior ao segundo turno brasileiro. A vitória de Lula interrompeu, no maior país sul-americano, essa sequência de mudanças de governo. Segundo análise publicada pela Jovem Pan, o resultado mantém um contraponto político importante em um continente marcado por disputas ideológicas.

O mapa não é uniforme. O Uruguai segue com um governo identificado com a esquerda, enquanto outros países têm orientações distintas e dinâmicas eleitorais próprias. Classificações amplas como esquerda, centro ou direita resumem tendências, mas não substituem a análise das políticas adotadas por cada administração.

Como ficam as relações com os vizinhos

O governo Lula terá de tratar com esses líderes de temas de interesse permanente: comércio bilateral, integração de infraestrutura, circulação de pessoas, combate ao crime transnacional e acordos regionais. A Argentina, por exemplo, é parceira central do Brasil no Mercosul, independentemente das diferenças entre os presidentes.

A Jovem Pan relatou que o governo brasileiro já apostava em uma atuação pragmática depois das vitórias eleitorais da direita em países da região. Essa postura busca manter canais de negociação e separar divergências ideológicas de questões práticas de Estado.

Leia a reportagem sobre o pragmatismo do governo Lula diante das vitórias da direita latino-americana e a análise sobre o efeito regional da vitória brasileira. A tendência regional será medida também pela capacidade de cooperação entre governos com prioridades políticas diferentes.

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