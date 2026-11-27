Nexus: Lula tem 49% de aprovação e 47% de desaprovação após reeleição

Presidente encerra terceiro mandato com índices tecnicamente empatados; apesar da divisão, 91% dos brasileiros torcem pelo sucesso do próximo governo

Pesquisa Nexus-Seta aponta que 49% dos brasileiros aprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao longo de seu terceiro mandato, enquanto 47% desaprovam. Outros 4% não souberam ou não responderam. A diferença de dois pontos percentuais entre os índices configura um empate técnico.

O levantamento, realizado cerca de um mês após a reeleição do petista, também avaliou a percepção dos brasileiros sobre o governo federal. Para 43% dos entrevistados, a gestão é ruim ou péssima, enquanto 38% a consideram ótima ou boa. Outros 19% avaliam o governo como regular.

Confira os números da avaliação do terceiro mandato:

Ótimo: 18%;

Bom: 20%;

Regular: 19%;

Ruim: 9%;

Péssimo: 34%.

Aprovação de Lula por região e perfil do eleitor

O Nordeste concentra o maior índice de aprovação do trabalho do presidente, com 63%, ante 33% de desaprovação. No Sul, o cenário é inverso: 58% desaprovam Lula, enquanto 38% aprovam.

O levantamento também aponta diferenças na percepção sobre o presidente de acordo com a renda familiar. Entre os brasileiros que recebem até um salário mínimo por família, a aprovação chega a 71%. Nas duas faixas de renda acima de dois salários mínimos, o percentual cai para 41%.

Entre os entrevistados que se identificam com a esquerda, 91% aprovam o trabalho do presidente. O índice é de 50% entre os eleitores de centro e de 19% entre os de direita.

Seis em cada dez brasileiros querem mudanças no governo

A pesquisa também aponta que 60% dos entrevistados defendem mudanças substanciais nas políticas e nos projetos do governo federal a partir de 2027. Desse total, 36% querem uma mudança completa e 24% defendem a alteração de boa parte das iniciativas da atual gestão.

Outros 25% preferem a manutenção dos rumos do governo, mas com ajustes, enquanto apenas 11% defendem a continuidade integral das políticas e dos projetos.

Saúde pública, segurança e custo de vida estão entre os principais problemas apontados pelos brasileiros. A redução das filas do Sistema Único de Saúde (SUS) lidera a lista de prioridades para o próximo mandato.

Metodologia

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores por telefone nas 27 unidades da Federação entre os dias 23 e 25 de novembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.