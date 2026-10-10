‘O povo escolheu a renovação’, diz Ruas após ter eleição no 1º turno oficializada
O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), celebrou neste sábado, 10, a confirmação de sua vitória no primeiro turno após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).
“Vencemos, Rio de Janeiro! O nosso povo escolheu a mudança, a renovação e um novo caminho para o nosso Estado”, escreveu em publicação no Instagram.
Ruas afirmou ainda que os mais de 4 milhões de votos recebidos representam “a esperança de milhões de pessoas” e uma grande responsabilidade para a construção de um futuro melhor para o Estado.
“Vamos governar para todos os fluminenses e trabalhar por um Rio mais seguro, inclusivo e cheio de oportunidades. Esse é o nosso compromisso. A nossa missão está apenas começando.”
O TRE-RJ confirmou neste sábado a eleição de Ruas no primeiro turno, com 50,88% dos votos válidos, após a exclusão dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), anulados por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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