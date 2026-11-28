Prisão preventiva foi autorizada pelo presidente do STF, Edson Fachin; empresário teria descumprido medida cautelar imposta após ser preso na primeira fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal (PF) prendeu neste sábado (28) Augusto Ferreira Lima, ex-CEO do Banco Master e ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro. O mandado de prisão preventiva foi autorizado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e cumprido por volta das 17h30, em Brasília.

Segundo investigadores, Lima teria descumprido uma medida cautelar que o impedia de gerir, dirigir ou administrar empresas ligadas às investigações sobre o Banco Master.

O empresário já havia sido preso em 18 de novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero. Dez dias depois, ele foi solto por determinação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), assim como Vorcaro e outros três executivos da instituição financeira. Na ocasião, a Justiça estabeleceu uma série de medidas cautelares.

Em dezembro do ano passado, o ministro Dias Toffoli determinou o envio das investigações sobre o Master ao Supremo. Desde então, as decisões relacionadas às medidas cautelares impostas aos investigados passaram a tramitar na Corte.

Quem é Augusto Lima

Conhecido como Guga Lima, o empresário foi um dos principais executivos do Banco Master, onde comandou a área de originação de crédito consignado. Sua relação com a instituição financeira começou em 2019, após a incorporação da Credcesta, operação de crédito voltada a servidores públicos e implementada originalmente na Bahia.

Embora a defesa de Lima sustente que ele tenha deixado as funções executivas do Master em maio de 2024, registros da agenda oficial do Banco Central (BC) mostram que o empresário participou de pelo menos sete reuniões como CEO da instituição em 2025.

Em agosto daquele ano, o Banco Central aprovou a transferência do controle societário do Banco Voiter, que integrava o conglomerado do Master, para Augusto Lima. A instituição passou a se chamar Banco Pleno.

Em fevereiro deste ano, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, apontando problemas de liquidez, violações às normas do Sistema Financeiro Nacional e descumprimento de determinações da autoridade monetária.

Relação com Jaques Wagner

Augusto Lima também é investigado pela Polícia Federal por suas relações com o senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-governador da Bahia e ex-líder do governo Lula no Senado.

Em junho deste ano, o empresário e o parlamentar foram alvos da nona fase da Operação Compliance Zero, que apura a suposta participação de agentes públicos no esquema de irregularidades envolvendo o Banco Master.

Segundo a PF, Wagner teria recebido vantagens econômicas de Lima, entre elas um apartamento avaliado em R$ 2,45 milhões em Salvador. Os investigadores também identificaram repasses superiores a R$ 5,5 milhões a uma empresa administrada por familiares do senador.

Um relatório da Polícia Federal identificou ainda 74 ligações telefônicas entre Wagner e Lima, que somaram cinco horas e meia de conversas entre novembro de 2023 e maio de 2025.

O senador reconheceu a proximidade com o empresário, mas negou irregularidades. Dias após a operação, Wagner deixou a liderança do governo no Senado.

Na última quinta-feira (26), dois dias antes da nova prisão de Lima, Fachin autorizou a prorrogação por mais 60 dias do inquérito que investiga Wagner e o empresário.

Entenda o caso Master

Deflagrada em novembro de 2025, a Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, incluindo a negociação de carteiras de crédito fictícias com o Banco de Brasília (BRB).

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão da primeira fase da operação, agentes da PF encontraram R$ 1,6 milhão em espécie na residência de Augusto Lima.

Ao longo do último ano, as investigações avançaram sobre as relações políticas da instituição financeira e passaram a apurar também suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo empresários, parlamentares e outros agentes públicos.

Em manifestações anteriores, a defesa de Augusto Lima negou irregularidades e afirmou que o empresário sempre atuou dentro dos limites da lei e das normas que regem o sistema financeiro.